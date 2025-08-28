На Кировоградщине масштабное ДТП с автобусом: шестеро погибших, фото

На Кировоградщине в смертельном ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 28 августа на автодороге М-30 Стрый–Умань–Днепр–Изварино в Новоукраинском районе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

По данным полиции, около 02:00 микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 21-летнего водителя столкнулся с автобусом MAN, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В результате аварии погибли шесть человек: водитель автобуса и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых ребенок. Еще шестеро пассажиров, в том числе ребенок, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели деблокировали тела погибших из искореженных транспортных средств. На месте работали экстренные службы.

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.