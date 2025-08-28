На Кіровоградщині масштабна ДТП з автобусом: шестеро загиблих, фото

На Кіровоградщині у смертельній ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина.

У ніч проти 28 серпня на автодорозі М-30 Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине в Новоукраїнському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

За даними поліції, близько 02:00 мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 21-річного водія зіткнувся з автобусом MAN, за кермом якого перебував 32-річний чоловік.

У результаті аварії загинули шестеро людей: водій автобуса та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких дитина. Ще шестеро пасажирів, зокрема дитина, отримали травми та були госпіталізовані.

Рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів. На місці працювали екстрені служби.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

