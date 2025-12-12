Військові отримають авторські права на власні винаходи: набув чинності закон

Закон визначає, що немайнові авторські права належать військовослужбовцям, тоді як майнові права на розробки переходять державі.

12 грудня набуває чинності закон № 4585-IX, який врегульовує питання прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями під час проходження служби.

Документ уточнює, що особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності належать безпосередньо творцеві — військовослужбовцю. Водночас майнові права на такі об’єкти переходять державі в особі Міноборони.

Законом також передбачено, що на військовослужбовців може покладатися обов’язок здійснювати інтелектуальну та творчу діяльність, зокрема наукову, науково-технічну, інноваційну, винахідницьку або раціоналізаторську.

У Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства, діють наукові й науково-дослідні інститути та спеціалізовані підрозділи.

Результати їхньої роботи — це об’єкти права інтелектуальної власності, які створюються військовослужбовцями у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час військової служби.

