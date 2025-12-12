  1. Законодательство
Военные получат авторские права на собственные изобретения: вступил в силу закон

15:24, 12 декабря 2025
Закон определяет, что неимущественные авторские права принадлежат военнослужащим, тогда как имущественные права на разработки переходят государству.
Иллюстративное фото, источник - AFP
12 декабря вступает в силу закон № 4585-IX, который регулирует вопросы прав интеллектуальной собственности на объекты, созданные военнослужащими во время прохождения службы.

Документ уточняет, что личные неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат непосредственно создателю — военнослужащему. В то же время имущественные права на такие объекты переходят государству в лице Министерства обороны.

Законом также предусмотрено, что на военнослужащих может возлагаться обязанность осуществлять интеллектуальную и творческую деятельность, в частности научную, научно-техническую, инновационную, изобретательскую или рационализаторскую.

В Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, созданных в соответствии с законодательством, действуют научные и научно-исследовательские институты, а также специализированные подразделения.

Результаты их работы — это объекты права интеллектуальной собственности, которые создаются военнослужащими в связи с выполнением служебных обязанностей во время военной службы.

