  1. Суспільство

Укрпошта додала можливість замовити ліки за гроші «Зимової підтримки»

14:48, 12 грудня 2025
Українці можуть замовити ліки через Укрпошта.Аптека та оплатити їх «Зимовою підтримкою».
Укрпошта додала можливість замовити ліки за гроші «Зимової підтримки»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В «Укрпошті» повідомили розширення сервісу використання коштів за програмою «Зимова підтримка»: відтепер українці можуть замовляти медикаменти через платформу «Укрпошта.Аптека» та оплачувати їх коштами програми «Зимова підтримка».

Як зазначили в компанії, для зручності клієнтів сформовано готові рекомендовані набори найпопулярніших сезонних препаратів, зокрема «Від застуди», «Від температури», «Від нежитю», «Для спокійного сну», «При отруєнні», «Турбота про серце» та інші. Усі набори є гнучкими — користувачі можуть змінювати їхній склад, додаючи або виключаючи окремі позиції.

В «Укрпошті» уточнили, що порядок оплати залежить від способу отримання коштів «Зимової підтримки».

Ті, хто отримує «Зимову підтримку» через Укрпошту, можуть оформити замовлення післяплатою і оплатити у відділенні під час отримання ліків.

Якщо оформили «Зимову підтримку» через Дію — необхідно буде оплатити замовлення одразу на сайті карткою «Національний кешбек».

Водночас компанія звернула увагу на обмеження щодо використання коштів програми для післяплати.

«Оскільки під час отримання неможливо встановити, чи входить товар до переліку дозволених до оплати коштами програми «Зимова підтримка», окрім замовлень з Укрпошта.Аптека, оплата післяплати карткою «Національний кешбек» буде недоступною», - вказали там.

В «Укрпошті» закликали клієнтів враховувати ці зміни, зокрема щодо відправлень, які вже перебувають у дорозі або очікують видачі у відділеннях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Укрпошта грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]