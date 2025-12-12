Укрпошта додала можливість замовити ліки за гроші «Зимової підтримки»

Українці можуть замовити ліки через Укрпошта.Аптека та оплатити їх «Зимовою підтримкою».

В «Укрпошті» повідомили розширення сервісу використання коштів за програмою «Зимова підтримка»: відтепер українці можуть замовляти медикаменти через платформу «Укрпошта.Аптека» та оплачувати їх коштами програми «Зимова підтримка».

Як зазначили в компанії, для зручності клієнтів сформовано готові рекомендовані набори найпопулярніших сезонних препаратів, зокрема «Від застуди», «Від температури», «Від нежитю», «Для спокійного сну», «При отруєнні», «Турбота про серце» та інші. Усі набори є гнучкими — користувачі можуть змінювати їхній склад, додаючи або виключаючи окремі позиції.

В «Укрпошті» уточнили, що порядок оплати залежить від способу отримання коштів «Зимової підтримки».

Ті, хто отримує «Зимову підтримку» через Укрпошту, можуть оформити замовлення післяплатою і оплатити у відділенні під час отримання ліків.

Якщо оформили «Зимову підтримку» через Дію — необхідно буде оплатити замовлення одразу на сайті карткою «Національний кешбек».

Водночас компанія звернула увагу на обмеження щодо використання коштів програми для післяплати.

«Оскільки під час отримання неможливо встановити, чи входить товар до переліку дозволених до оплати коштами програми «Зимова підтримка», окрім замовлень з Укрпошта.Аптека, оплата післяплати карткою «Національний кешбек» буде недоступною», - вказали там.

В «Укрпошті» закликали клієнтів враховувати ці зміни, зокрема щодо відправлень, які вже перебувають у дорозі або очікують видачі у відділеннях.

