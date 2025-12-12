Укрпочта добавила возможность заказать лекарства за средства «Зимней поддержки»

Украинцы могут заказать лекарства через Укрпочта.Аптека и оплатить их «Зимней поддержкой».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В «Укрпочте» сообщили о расширении сервиса использования средств по программе «Зимняя поддержка»: отныне украинцы могут заказывать медикаменты через платформу «Укрпочта.Аптека» и оплачивать их средствами программы «Зимняя поддержка».

Как отметили в компании, для удобства клиентов сформированы готовые рекомендованные наборы наиболее популярных сезонных препаратов, в частности «От простуды», «От температуры», «От насморка», «Для спокойного сна», «При отравлении», «Забота о сердце» и другие. Все наборы являются гибкими — пользователи могут изменять их состав, добавляя или исключая отдельные позиции.

В «Укрпочте» уточнили, что порядок оплаты зависит от способа получения средств «Зимней поддержки».

Те, кто получает «Зимнюю поддержку» через Укрпочту, могут оформить заказ наложенным платежом и оплатить его в отделении при получении лекарств.

Если «Зимняя поддержка» оформлена через «Дію», необходимо будет оплатить заказ сразу на сайте картой «Национальный кешбэк».

В то же время компания обратила внимание на ограничения относительно использования средств программы для наложенного платежа.

«Поскольку во время получения невозможно установить, входит ли товар в перечень разрешенных к оплате средствами программы «Зимняя поддержка», кроме заказов с Укрпочта.Аптека, оплата наложенного платежа картой «Национальный кешбэк» будет недоступной», — указали там.

В «Укрпочте» призвали клиентов учитывать эти изменения, в частности в отношении отправлений, которые уже находятся в пути или ожидают выдачи в отделениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.