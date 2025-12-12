Повноваження Служби безпеки України розширили – Володимир Зеленський підписав закон

СБУ зможе розробляти та вносити на розгляд Президента та Уряду проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4633-ІХ, яким розширено повноваження Служби безпеки України.

Як повідомляється, ухвалений закон надає СБУ право самостійно розробляти та вносити на розгляд Президента України й Кабінету Міністрів проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Відтепер Служба безпеки України офіційно отримує статус повноправного суб’єкта ініціативи — нарівні з міністерствами та іншими органами державної влади.

Зокрема, внесені зміни передбачають, що:

1. Статтю 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами) після частини другої доповнять новою частиною такого змісту:

"Служба безпеки України має право розробляти та вносити на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції".

У зв’язку з цим частину третя стане четвертою.

2. У статті 50 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2019 р., № 43, ст. 250):

частини першу і другу викладуть в такій редакції:

"1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Служба безпеки України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

2. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, Службою безпеки України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

А абзац перший частини третьої в такій редакції:

"3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, центральними органами виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України), державними колегіальними органами, Службою безпеки України, місцевими державними адміністраціями".

