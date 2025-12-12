Полномочия Службы безопасности Украины расширили — Владимир Зеленский подписал закон

СБУ сможет разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента и Правительства проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4633-IX, которым расширены полномочия Службы безопасности Украины.

Как сообщается, принятый закон предоставляет СБУ право самостоятельно разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента Украины и Кабинета Министров проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Отныне Служба безопасности Украины официально получает статус полноправного субъекта инициативы — наравне с министерствами и другими органами государственной власти.

В частности, внесенные изменения предусматривают, что:

Статью 25 Закона Украины «О Службе безопасности Украины» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г., № 27, ст. 382 с последующими изменениями) после части второй дополнят новой частью следующего содержания:

«Служба безопасности Украины имеет право разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента Украины, Кабинета Министров Украины проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции».

В связи с этим часть третья станет четвертой.

В статье 50 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014 г., № 13, ст. 222; 2019 г., № 43, ст. 250):

части первую и вторую изложат в следующей редакции:

«1. Право инициативы в принятии актов Кабинета Министров Украины имеют члены Кабинета Министров Украины, центральные органы исполнительной власти, государственные коллегиальные органы, Служба безопасности Украины, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

Проекты актов Кабинета Министров Украины готовятся министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, государственными коллегиальными органами, Службой безопасности Украины, Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями»;

А абзац первый части третьей — в следующей редакции:

«3. Проекты актов Кабинета Министров Украины вносятся на рассмотрение Кабинета Министров Украины Секретариатом Кабинета Министров Украины, министерствами, центральными органами исполнительной власти (кроме тех, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через соответствующего члена Кабинета Министров Украины), государственными коллегиальными органами, Службой безопасности Украины, местными государственными администрациями».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.