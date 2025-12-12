Бойові стяги, дрони й допомога фронту: як Північний апеляційний господарський суд розвиває волонтерський рух

Допомога ЗСУ стала системною частиною волонтерської діяльності колективу суду.

Фото: Північний апеляційний господарський суд

У будівлі Північного апеляційного господарського суду поряд із робочими залами діє постійна виставка, присвячена волонтерській діяльності суду.

В експозиції «Разом до Перемоги! Разом ми сильні!» представлені прапори підрозділів, бойові стяги та символіка з побажаннями від українських захисників, що відображає роботу волонтерського руху судової установи. Про це інформує «Апостроф» із посиланням на Chas News.

Ініціатива виникла з прагнення підтримати військові підрозділи, які не мали власної символіки. У Північному апеляційному господарському суді зазначають, що першим кроком стала підготовка мотиваційної хоругви для батальйону «Черкаси», який на той момент не мав власних знаків розрізнення.

Саме тоді судді та працівники суду спільно з художником-волонтером Олегом Ганжею почали виготовляти бойову символіку. За понад десять років, за їхніми словами, було створено понад сто одиниць — прапорів, шевронів, вимпелів та інших елементів ідентифікації для підрозділів Збройних Сил України.

Голова ПАГС Олег Хрипун, пояснюючи участь колективу, наголошує, що судова система є частиною суспільства і не може бути відокремлена від подій, які відбуваються в країні. Ця позиція стала основою розвитку волонтерської роботи — від виготовлення символіки до організації практичної допомоги. Суддя Анатолій Майданевич, який координує напрям, зазначає, що спершу допомога стосувалася базових потреб (засобів зв’язку, інструментів), а згодом переросла у масштабніші проєкти.

Після 24 лютого 2022 року обсяги підтримки збільшилися. У перші місяці судді спрямовували частину винагороди на потреби ЗСУ; згодом внески стали добровільними, однак збір коштів триває й надалі. За ці кошти закуповують і ремонтують автомобілі, засоби зв’язку, РЕБ, бронежилети, каски, медикаменти та обігрівачі.

Частину допомоги доставляють безпосередньо до підрозділів у прифронтових районах. Олег Хрипун і Анатолій Майданевич, за їхніми словами, неодноразово здійснювали такі поїздки. Один із виїздів у серпні 2022 року був до Соледара для передачі прапора 3-му батальйону 14-ї бригади. Зустріч, як згадує Олег Хрипун, тривала недовго через безпекову ситуацію. Він зазначив, що для військових переданий прапор мав важливе значення.

Окремим напрямом роботи стало виготовлення безпілотних літальних апаратів у співпраці з Головним управлінням розвідки.

У суді підтримали створення спеціалізованої лабораторії для виробництва дронів «Пагсіки» — назва походить від скорочення ПАГС. За інформацією, ці БпЛА використовувалися підрозділами ЗСУ, зокрема 112-ю бригадою територіальної оборони.

Волонтерська діяльність ПАГС також включає підтримку військовослужбовців, які після змін у законодавстві вступили до лав ЗСУ, будучи колишніми засудженими. Для них, як зазначається, формували «рюкзаки мобілізованих» з необхідними речами для початку служби.

У Північному апеляційному господарському суді підкреслюють, що волонтерський напрям є сталою частиною роботи колективу.

Олег Хрипун звертає увагу на оперативність: за його словами, у випадках, коли державні процедури закупівель потребують часу, волонтерські механізми дозволяють швидше забезпечувати потреби. Анатолій Майданевич також, за повідомленням, бере участь у доставці допомоги особисто.

Як приклад аналогічної підтримки з боку інших установ Олег Хрипун згадує суддю Господарського суду міста Києва Сергія Ковтуна, який також регулярно доставляє допомогу на передову. Підтримка, за словами учасників ініціативи, триватиме доти, доки зберігається потреба.

