  1. В Україні

Бойові стяги, дрони й допомога фронту: як Північний апеляційний господарський суд розвиває волонтерський рух

15:06, 12 грудня 2025
Допомога ЗСУ стала системною частиною волонтерської діяльності колективу суду.
Бойові стяги, дрони й допомога фронту: як Північний апеляційний господарський суд розвиває волонтерський рух
Фото: Північний апеляційний господарський суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У будівлі Північного апеляційного господарського суду поряд із робочими залами діє постійна виставка, присвячена волонтерській діяльності суду.

В експозиції «Разом до Перемоги! Разом ми сильні!» представлені прапори підрозділів, бойові стяги та символіка з побажаннями від українських захисників, що відображає роботу волонтерського руху судової установи. Про це інформує «Апостроф» із посиланням на Chas News.

Ініціатива виникла з прагнення підтримати військові підрозділи, які не мали власної символіки. У Північному апеляційному господарському суді зазначають, що першим кроком стала підготовка мотиваційної хоругви для батальйону «Черкаси», який на той момент не мав власних знаків розрізнення.

Саме тоді судді та працівники суду спільно з художником-волонтером Олегом Ганжею почали виготовляти бойову символіку. За понад десять років, за їхніми словами, було створено понад сто одиниць — прапорів, шевронів, вимпелів та інших елементів ідентифікації для підрозділів Збройних Сил України.

Голова ПАГС Олег Хрипун, пояснюючи участь колективу, наголошує, що судова система є частиною суспільства і не може бути відокремлена від подій, які відбуваються в країні. Ця позиція стала основою розвитку волонтерської роботи — від виготовлення символіки до організації практичної допомоги. Суддя Анатолій Майданевич, який координує напрям, зазначає, що спершу допомога стосувалася базових потреб (засобів зв’язку, інструментів), а згодом переросла у масштабніші проєкти.

Після 24 лютого 2022 року обсяги підтримки збільшилися. У перші місяці судді спрямовували частину винагороди на потреби ЗСУ; згодом внески стали добровільними, однак збір коштів триває й надалі. За ці кошти закуповують і ремонтують автомобілі, засоби зв’язку, РЕБ, бронежилети, каски, медикаменти та обігрівачі.

Частину допомоги доставляють безпосередньо до підрозділів у прифронтових районах. Олег Хрипун і Анатолій Майданевич, за їхніми словами, неодноразово здійснювали такі поїздки. Один із виїздів у серпні 2022 року був до Соледара для передачі прапора 3-му батальйону 14-ї бригади. Зустріч, як згадує Олег Хрипун, тривала недовго через безпекову ситуацію. Він зазначив, що для військових переданий прапор мав важливе значення.

Окремим напрямом роботи стало виготовлення безпілотних літальних апаратів у співпраці з Головним управлінням розвідки.

У суді підтримали створення спеціалізованої лабораторії для виробництва дронів «Пагсіки» — назва походить від скорочення ПАГС. За інформацією, ці БпЛА використовувалися підрозділами ЗСУ, зокрема 112-ю бригадою територіальної оборони.

Волонтерська діяльність ПАГС також включає підтримку військовослужбовців, які після змін у законодавстві вступили до лав ЗСУ, будучи колишніми засудженими. Для них, як зазначається, формували «рюкзаки мобілізованих» з необхідними речами для початку служби.

У Північному апеляційному господарському суді підкреслюють, що волонтерський напрям є сталою частиною роботи колективу.

Олег Хрипун звертає увагу на оперативність: за його словами, у випадках, коли державні процедури закупівель потребують часу, волонтерські механізми дозволяють швидше забезпечувати потреби. Анатолій Майданевич також, за повідомленням, бере участь у доставці допомоги особисто.

Як приклад аналогічної підтримки з боку інших установ Олег Хрипун згадує суддю Господарського суду міста Києва Сергія Ковтуна, який також регулярно доставляє допомогу на передову. Підтримка, за словами учасників ініціативи, триватиме доти, доки зберігається потреба.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ЗСУ військові армія волонтери

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]