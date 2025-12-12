Боевые знамена, дроны и помощь фронту: как Северный апелляционный хозяйственный суд развивает волонтерское движение

Помощь ВСУ стала системной частью волонтёрской деятельности коллектива суда.

В здании Северного апелляционного хозяйственного суда рядом с рабочими залами действует постоянная выставка, посвященная волонтерской деятельности суда.

В экспозиции «Вместе к Победе! Вместе мы сильны!» представлены флаги подразделений, боевые знамена и символика с пожеланиями от украинских защитников, что отражает работу волонтерского движения судебного учреждения. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Chas News.

Инициатива возникла из стремления поддержать военные подразделения, которые не имели собственной символики. В Северном апелляционном хозяйственном суде отмечают, что первым шагом стала подготовка мотивационной хоругви для батальона «Черкассы», который на тот момент не имел собственных знаков различия.

Именно тогда судьи и работники суда совместно с художником-волонтером Олегом Ганжей начали изготавливать боевую символику. За более чем десять лет, по их словам, было создано более ста единиц — флагов, шевронов, вымпелов и других элементов идентификации для подразделений Вооруженных Сил Украины.

Председатель САГС Олег Хрипун, объясняя участие коллектива, подчеркивает, что судебная система является частью общества и не может быть отделена от событий, происходящих в стране. Эта позиция стала основой развития волонтерской работы — от изготовления символики до организации практической помощи. Судья Анатолий Майданевич, который координирует направление, отмечает, что сначала помощь касалась базовых потребностей (средств связи, инструментов), а со временем переросла в более масштабные проекты.

После 24 февраля 2022 года объемы поддержки увеличились. В первые месяцы судьи направляли часть вознаграждения на нужды ВСУ; впоследствии взносы стали добровольными, однако сбор средств продолжается и далее. За эти средства закупают и ремонтируют автомобили, средства связи, РЭБ, бронежилеты, каски, медикаменты и обогреватели.

Часть помощи доставляют непосредственно в подразделения в прифронтовых районах. Олег Хрипун и Анатолий Майданевич, по их словам, неоднократно осуществляли такие поездки. Один из выездов в августе 2022 года был в Соледар для передачи флага 3-му батальону 14-й бригады. Встреча, как вспоминает Олег Хрипун, длилась недолго из-за ситуации с безопасностью. Он отметил, что для военных переданный флаг имел важное значение.

Отдельным направлением работы стало изготовление беспилотных летательных аппаратов в сотрудничестве с Главным управлением разведки.

В суде поддержали создание специализированной лаборатории для производства дронов «Пагсики» — название происходит от сокращения САГС. По информации, эти БпЛА использовались подразделениями ВСУ, в частности 112-й бригадой территориальной обороны.

Волонтерская деятельность САГС также включает поддержку военнослужащих, которые после изменений в законодательстве вступили в ряды ВСУ, будучи бывшими осужденными. Для них, как отмечается, формировали «рюкзаки мобилизованных» с необходимыми вещами для начала службы.

В Северном апелляционном хозяйственном суде подчеркивают, что волонтерское направление является устойчивой частью работы коллектива.

Олег Хрипун обращает внимание на оперативность: по его словам, в случаях, когда государственные процедуры закупок требуют времени, волонтерские механизмы позволяют быстрее обеспечивать потребности. Анатолий Майданевич также, по сообщению, принимает участие в доставке помощи лично.

В качестве примера аналогичной поддержки со стороны других учреждений Олег Хрипун упоминает судью Хозяйственного суда города Киева Сергея Ковтуна, который также регулярно доставляет помощь на передовую. Поддержка, по словам участников инициативы, будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется потребность.

