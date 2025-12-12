В Іспанії провели 19 обшуків у справах, пов’язаних з оточенням Педро Санчеса

Розслідування охоплює держкомпанії, приватні структури та колишніх посадовців PSOE.

Фото: Perfil

В Іспанії триває масштабне корупційне розслідування, яке стосується структур, пов’язаних із правлячою Соціалістичною партією (PSOE) та близьким оточенням прем’єр-міністра Педро Санчеса. Як повідомляє Vozpópuli, Національна аудієнція дозволила проведення 19 обшуків у державних та приватних компаніях.

Джерела видання в Національному суді зазначають, що слідство зараз перевіряє факти можливого зловживання владою, розтрати, торгівлі впливом та діяльності організованої злочинної групи. Суддя Антоніо Пінья доручив Центральному оперативному підрозділу (UCO) Цивільної гвардії провести обшуки та вилучення документів у низці компаній. Силовики перевірили офіси державних структур SEPI, Sepides, Enusa та Mercasa. У компанії Enusa, де працювала Лейре Дієс, обшук проводився повноцінно.

Паралельно гвардійці обшукують компанії, пов’язані із Servinabar, якою керує затриманий Хосеба Антксон Алонсо та яка має стосунок до політика Сантоса Сердана. Дії тривають у Мадриді, Севільї та Сарагосі. Під час слідчих дій виявлено документ, який нібито свідчить, що колишній високопосадовець PSOE володів 45% акцій компанії, хоча він це заперечує. Обшуки також торкнулися компанії Forestalia та офісу на вулиці Дієго де Леон у Мадриді, де, за даними El Español, могла збиратися група фігурантів.

Розслідування охоплює можливі зловживання під час укладення державних контрактів, розтрату бюджетних коштів, торгівлю впливом та створення організованої злочинної групи. Частина обшуків пройшла у структурах, підпорядкованих державному холдингу SEPI.

Окремі слідчі дії у справі авіакомпанії Plus Ultra

Окрім основного розслідування, правоохоронці провели обшук у штаб-квартирі авіакомпанії Plus Ultra в рамках окремої справи, пов’язаної з можливим відмиванням грошей та суперечливою державною допомогою на 53 мільйони євро, яку компанія отримала 2021 року. Розслідування веде Мадридський інструкційний суд №15. За даними Vozpópuli, керівництво авіакомпанії попросило співробітників не виходити на роботу у день обшуку.

Plus Ultra має давні зв’язки з Венесуелою та фігурувала у суперечках щодо рішення уряду Санчеса про виділення фінансової підтримки компаніям, що постраждали під час пандемії. У справі згадуються й колишній прем’єр-міністр Хосе Луїс Родрігес Сапатеро.

Верховний суд висунув звинувачення ексміністру Абалосу

Паралельно Верховний суд Іспанії направив до суду справу колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса, його колишнього радника Кольдо Гарсії та підприємця Віктора де Альдами. Їх підозрюють у причетності до незаконних комісій, пов’язаних із закупівлями масок у період пандемії.

Суддя Леопольдо Пуенте наказав їм постати перед судом у звинуваченні в приналежності до злочинної організації, хабарництві, неправомірному використанні службових даних, торгівлі впливом, розкраданні державних коштів, підробці документів та зловживанні владою. Для забезпечення майбутніх фінансових зобов’язань встановлено заставу у 60 тисяч євро, невнесення якої загрожує конфіскацією майна.

Суд залишив чинними запобіжні заходи: Абалос та Гарсія залишаються під вартою з 27 листопада, а Альдама повинен регулярно з’являтися до суду, не має права виїзду та позбавлений паспорта.

