В Испании провели 19 обысков по делам, связанным с окружением Педро Санчеса

Расследование охватывает госкомпании, частные структуры и бывших чиновников PSOE.

Фото: Perfil

В Испании продолжается масштабное коррупционное расследование, касающееся структур, связанных с правящей Социалистической партией (PSOE) и близким окружением премьер-министра Педро Санчеса. Как сообщает Vozpópuli, Национальная аудиенция разрешила проведение 19 обысков в государственных и частных компаниях.

Источники издания в Национальном суде отмечают, что следствие сейчас проверяет факты возможного злоупотребления властью, растраты, торговли влиянием и деятельности организованной преступной группы. Судья Антонио Пинья поручил Центральному оперативному подразделению (UCO) Гражданской гвардии провести обыски и изъятие документов в ряде компаний. Силовики проверили офисы государственных структур SEPI, Sepides, Enusa и Mercasa. В компании Enusa, где работала Лейре Диес, обыск проводился полноценно.

Параллельно гвардейцы обыскивают компании, связанные с Servinabar, которой руководит задержанный Хосеба Антксон Алонсо и которая имеет отношение к политику Сантосу Сердану. Действия продолжаются в Мадриде, Севилье и Сарагосе. В ходе следственных действий обнаружен документ, который якобы свидетельствует, что бывший высокопоставленный чиновник PSOE владел 45% акций компании, хотя он это отрицает. Обыски также коснулись компании Forestalia и офиса на улице Диего де Леон в Мадриде, где, по данным El Español, могла собираться группа фигурантов.

Расследование охватывает возможные злоупотребления при заключении государственных контрактов, растрату бюджетных средств, торговлю влиянием и создание организованной преступной группы. Часть обысков прошла в структурах, подчиненных государственному холдингу SEPI.

Отдельные следственные действия по делу авиакомпании Plus Ultra

Помимо основного расследования, правоохранители провели обыск в штаб-квартире авиакомпании Plus Ultra в рамках отдельного дела, связанного с возможным отмыванием денег и спорной государственной помощью на 53 миллиона евро, которую компания получила в 2021 году. Расследование ведет Мадридский инструкционный суд №15. По данным Vozpópuli, руководство авиакомпании попросило сотрудников не выходить на работу в день обыска.

Plus Ultra имеет давние связи с Венесуэлой и фигурировала в спорах по поводу решения правительства Санчеса о выделении финансовой поддержки компаниям, пострадавшим во время пандемии. В деле упоминаются и бывший премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Верховный суд выдвинул обвинение экс-министру Абалосу

Параллельно Верховный суд Испании направил в суд дело бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, его бывшего советника Кольдо Гарсии и предпринимателя Виктора де Альдами. Их подозревают в причастности к незаконным комиссионным, связанным с закупками масок в период пандемии.

Судья Леопольдо Пуэнте предписал им предстать перед судом по обвинению в принадлежности к преступной организации, взяточничестве, неправомерном использовании служебных данных, торговле влиянием, хищении государственных средств, подделке документов и злоупотреблении властью. Для обеспечения будущих финансовых обязательств установлен залог в 60 тысяч евро, невнесение которого грозит конфискацией имущества.

Суд оставил в силе меры пресечения: Абалос и Гарсия остаются под стражей с 27 ноября, а Альдама должен регулярно являться в суд, не имеет права выезда и лишен паспорта.

