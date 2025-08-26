В Киевской области роботизированный «пес» помогает саперам в разминировании, фото

В пиротехническом подразделении Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины начал службу новейший роботизированный помощник — собака-робот, созданный для поддержки операций по разминированию. Об этом сообщили в ГСЧС.
Этот мобильный аппарат нового поколения сочетает робототехнику, компьютерное зрение и интеллектуальное управление движением. Он оснащен фронтальной камерой высокого разрешения, которая передает четкие изображения в реальном времени, позволяя саперам дистанционно оценивать ситуацию.
Многоступенчатая система приводов обеспечивает выполнение различных маневров: от прыжков и приседаний до передвижения на двух «ногах». Благодаря оптимизированной энергосистеме робот способен двигаться с высокой скоростью и работать длительное время без подзарядки.
В отличие от классических гусеничных роботов-манипуляторов, которые ограничены в сложных условиях, собака-робот легко преодолевает лестницы, бордюры, каменистые поверхности, песок и густую траву. Его антропоморфная кинематика гарантирует стабильность и маневренность там, где другая техника бессильна.
Интеграция этого «четвероногого сапера» в процессы разминирования повысит эффективность работ и значительно снизит риски для пиротехников.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.