В Киевской области роботизированный «пес» помогает саперам в разминировании, фото

«Собака-робот» способен преодолевать сложные препятствия и дистанционно помогать во время разминирования, уменьшая риски для людей.

В пиротехническом подразделении Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины начал службу новейший роботизированный помощник — собака-робот, созданный для поддержки операций по разминированию. Об этом сообщили в ГСЧС.

Этот мобильный аппарат нового поколения сочетает робототехнику, компьютерное зрение и интеллектуальное управление движением. Он оснащен фронтальной камерой высокого разрешения, которая передает четкие изображения в реальном времени, позволяя саперам дистанционно оценивать ситуацию.

Многоступенчатая система приводов обеспечивает выполнение различных маневров: от прыжков и приседаний до передвижения на двух «ногах». Благодаря оптимизированной энергосистеме робот способен двигаться с высокой скоростью и работать длительное время без подзарядки.

В отличие от классических гусеничных роботов-манипуляторов, которые ограничены в сложных условиях, собака-робот легко преодолевает лестницы, бордюры, каменистые поверхности, песок и густую траву. Его антропоморфная кинематика гарантирует стабильность и маневренность там, где другая техника бессильна.

Интеграция этого «четвероногого сапера» в процессы разминирования повысит эффективность работ и значительно снизит риски для пиротехников.

