Средняя зарплата в Украине в июле достигла 26 499 грн – кому платят больше всего

Киев лидирует по уровню зарплат в июле — более 40 тысяч гривен.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что средняя заработная плата штатных работников в июле 2025 года составила 26 499 гривен.

По данным ведомства, самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в городе Киеве — 40 546 гривен, тогда как самый низкий показатель наблюдался в Черновицкой области — 19 202 гривны.

Средняя заработная плата в июле 2025 года в зависимости от сферы деятельности распределилась так:

информация и телекоммуникации – 67 222 грн;

финансовая и страховая деятельность – 55 994 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 34 068 грн;

государственное управление и оборона – 33 896 грн;

оптовая и розничная торговля – 31 424 грн;

промышленность – 29 063 грн;

транспорт, почтовая и курьерская деятельность – 26 612 грн;

операции с недвижимостью – 22 698 грн;

строительство – 22 775 грн.

В июле 2025 года среднеучетная численность штатных работников в Украине составила 5,368 млн человек.

Общий фонд оплаты труда всех работников за этот период достиг 150,361 млрд грн, из них 142,233 млрд грн пришлось на штатных работников.

