Средняя зарплата в Украине в июле достигла 26 499 грн – кому платят больше всего

20:40, 29 августа 2025
Киев лидирует по уровню зарплат в июле — более 40 тысяч гривен.
Государственная служба статистики Украины сообщила, что средняя заработная плата штатных работников в июле 2025 года составила 26 499 гривен.

По данным ведомства, самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в городе Киеве — 40 546 гривен, тогда как самый низкий показатель наблюдался в Черновицкой области — 19 202 гривны.

Средняя заработная плата в июле 2025 года в зависимости от сферы деятельности распределилась так:

  • информация и телекоммуникации – 67 222 грн;
  • финансовая и страховая деятельность – 55 994 грн;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 34 068 грн;
  • государственное управление и оборона – 33 896 грн;
  • оптовая и розничная торговля – 31 424 грн;
  • промышленность – 29 063 грн;
  • транспорт, почтовая и курьерская деятельность – 26 612 грн;
  • операции с недвижимостью – 22 698 грн;
  • строительство – 22 775 грн.

В июле 2025 года среднеучетная численность штатных работников в Украине составила 5,368 млн человек.

Общий фонд оплаты труда всех работников за этот период достиг 150,361 млрд грн, из них 142,233 млрд грн пришлось на штатных работников.

деньги Киев зарплата

Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

