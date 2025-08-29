Практика судів
Середня зарплата в Україні у липні досягла 26 499 грн – кому платять найбільше

20:40, 29 серпня 2025
Київ лідирує за рівнем зарплат у липні — понад 40 тисяч гривень.
Державна служба статистики України повідомила, що середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року становила 26 499 гривень.

За даними відомства, найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано у місті Києві – 40 546 гривень, тоді як найнижчий показник спостерігався у Чернівецькій області – 19 202 гривні.

Середня заробітна плата у липні 2025 року залежно від сфери діяльності розподілилася так:

  • інформація та телекомунікації – 67 222 грн;
  • фінансова та страхова діяльність – 55 994 грн;
  • професійна, наукова та технічна діяльність – 34 068 грн;
  • державне управління й оборона – 33 896 грн;
  • оптова та роздрібна торгівля – 31 424 грн;
  • промисловість – 29 063 грн;
  • транспорт, поштова та кур’єрська діяльність – 26 612 грн;
  • операції з нерухомістю – 22 698 грн;
  • будівництво – 22 775 грн.

У липні 2025 року середньооблікова кількість штатних працівників в Україні склала 5,368 млн осіб.

Загальний фонд оплати праці всіх працівників за цей період досяг 150,361 млрд грн, із них 142,233 млрд грн припало на штатних працівників.

