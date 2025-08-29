Середня зарплата в Україні у липні досягла 26 499 грн – кому платять найбільше

Київ лідирує за рівнем зарплат у липні — понад 40 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба статистики України повідомила, що середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року становила 26 499 гривень.

За даними відомства, найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано у місті Києві – 40 546 гривень, тоді як найнижчий показник спостерігався у Чернівецькій області – 19 202 гривні.

Середня заробітна плата у липні 2025 року залежно від сфери діяльності розподілилася так:

інформація та телекомунікації – 67 222 грн;

фінансова та страхова діяльність – 55 994 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність – 34 068 грн;

державне управління й оборона – 33 896 грн;

оптова та роздрібна торгівля – 31 424 грн;

промисловість – 29 063 грн;

транспорт, поштова та кур’єрська діяльність – 26 612 грн;

операції з нерухомістю – 22 698 грн;

будівництво – 22 775 грн.

У липні 2025 року середньооблікова кількість штатних працівників в Україні склала 5,368 млн осіб.

Загальний фонд оплати праці всіх працівників за цей період досяг 150,361 млрд грн, із них 142,233 млрд грн припало на штатних працівників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.