Середня зарплата в Україні у липні досягла 26 499 грн – кому платять найбільше

Державна служба статистики України повідомила, що середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року становила 26 499 гривень.
За даними відомства, найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано у місті Києві – 40 546 гривень, тоді як найнижчий показник спостерігався у Чернівецькій області – 19 202 гривні.
Середня заробітна плата у липні 2025 року залежно від сфери діяльності розподілилася так:
У липні 2025 року середньооблікова кількість штатних працівників в Україні склала 5,368 млн осіб.
Загальний фонд оплати праці всіх працівників за цей період досяг 150,361 млрд грн, із них 142,233 млрд грн припало на штатних працівників.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.