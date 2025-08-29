США хотят мира и целостной Украины – Джей Ди Венс

США выступают за сохранение территориальной целостности Украины в мирных переговорах.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты стремятся сохранить территориальную целостность Украины в рамках возможного мирного соглашения. Об этом он рассказал в интервью изданию USA Today.

Венс отметил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом провел несколько продуктивных бесед с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, США будут продолжать работать над достижением мира в регионе.

«Думаю, по этому вопросу мы вполне согласны с президентом Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну. Мы также хотим, чтобы убийства прекратились», — подчеркнул вице-президент США.

Венс также высказал мнение, что война в Украине дошла до точки, когда дальнейшие боевые действия не приносят никаких ощутимых результатов ни России, ни Украине.

По его убеждению, прекращение насилия и достижение мирного урегулирования является лучшим решением для всех сторон, включая Соединенные Штаты.

