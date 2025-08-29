США хочуть миру та цілісної України – Джей Ді Венс

США виступають за збереження територіальної цілісності України в мирних переговорах.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати прагнуть зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди. Про це він розповів в інтерв’ю виданню USA Today.

Венс зазначив, що він разом із президентом США Дональдом Трампом провів кілька продуктивних розмов із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, США продовжуватимуть працювати над досягненням миру в регіоні.

«Думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським, хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися», – підкреслив віцепрезидент США.

Венс також висловив думку, що війна в Україні дійшла до точки, коли подальші бойові дії не приносять жодних відчутних результатів ані Росії, ані Україні.

На його переконання, припинення насильства та досягнення мирного врегулювання є найкращим рішенням для всіх сторін, включно зі Сполученими Штатами.

