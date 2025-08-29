Практика судов
В Украине начались выплаты по программе «Пакет школьника» – первые 86 тысяч семей получили 430 млн грн

21:59, 29 августа 2025
Государство выделило 1,2 млрд грн на «Пакет школьника».
В Украине стартовали выплаты по программе «Пакет школьника», в рамках которой первые 86 тысяч семей получили финансовую поддержку на общую сумму более 430 млн гривен для подготовки детей к школе. В целом государство планирует направить на эту инициативу 1,2 млрд гривен, чтобы обеспечить помощью каждого ребенка, который в этом году идет в первый класс. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

На данный момент почти 110 тысяч семей подали заявления на получение помощи, из которых 102 тысячи уже верифицированы. Минсоцполитики напомнило, кто имеет право воспользоваться программой и как бизнес может присоединиться к ее реализации.

Кто может получить «Пакет школьника»?

Финансовую помощь в размере 5 000 гривен могут получить семьи, чьи дети в этом году начинают обучение в первом классе украинской школы. Заявку на выплату может подать один из родителей или законных представителей ребенка.

Программа не предусматривает ограничений по формату обучения: помощь доступна как для учеников, которые будут учиться очно, так и для тех, кто выбрал онлайн-формат. Также не имеет значения форма собственности учебного заведения – государственная или частная.

Для семей, находящихся за границей, выплата будет доступна после возвращения в Украину. Аналогично, семьи с временно оккупированных территорий (ВОТ) смогут получить средства после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Помощь предоставляется одному из родителей или законному представителю первоклассника, и она выплачивается на каждого ребенка в семье.

Прием заявлений продолжается. Подать их можно онлайн — через приложение «Дія», или офлайн — в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года.

