В Україні розпочалися виплати за програмою «Пакунок школяра» – перші 86 тисяч родин отримали 430 млн грн

21:59, 29 серпня 2025
Держава виділила 1,2 млрд грн на «Пакунок школяра».
В Україні стартували виплати за програмою «Пакунок школяра», у межах якої перші 86 тисяч родин отримали фінансову підтримку на загальну суму понад 430 млн гривень для підготовки дітей до школи. Загалом держава планує спрямувати на цю ініціативу 1,2 млрд гривень, щоб забезпечити допомогою кожну дитину, яка цього року йде до першого класу. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Наразі майже 110 тисяч родин подали заяви на отримання допомоги, з яких 102 тисячі вже верифіковано. Мінсоцполітики нагадало, хто має право скористатися програмою та як бізнес може долучитися до її реалізації.

Хто може отримати «Пакунок школяра»?

Фінансову допомогу в розмірі 5 000 гривень можуть отримати родини, чиї діти цього року розпочинають навчання в першому класі української школи. Заявку на виплату може подати один із батьків або законних представників дитини.

Програма не передбачає обмежень щодо формату навчання: допомога доступна як для учнів, які навчатимуться очно, так і для тих, хто обрав онлайн-формат. Також не має значення форма власності закладу освіти – державна чи приватна.

Для родин, які перебувають за кордоном, виплата буде доступна після повернення в Україну. Аналогічно, сім’ї з тимчасово окупованих територій (ТОТ) зможуть отримати кошти після повернення на підконтрольну Україні територію.

Допомога надається одному з батьків або законному представнику першокласника, і вона виплачується на кожну дитину в сім’ї.

Прийом заяв триває. Подати їх можна онлайн — через застосунок «Дія», або офлайн — у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року.

