  1. Суспільство

Скринінг здоров’я 40+ з 1 січня: як пройти обстеження громадянам, які не користуються Дією

10:54, 15 грудня 2025
Громадяни, які не користуються застосунком Дія, також зможуть скористатися програмою – як.
Скринінг здоров’я 40+ з 1 січня: як пройти обстеження громадянам, які не користуються Дією
Фото: ineo.od.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск з 1 січня програми «Скринінг здоров’я 40+», яка передбачає безоплатну перевірку стану здоров’я громадян віком від 40 років. Програма спрямована на раннє виявлення захворювань та профілактику серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та розладів ментального здоров’я.

В уряді зазначають, що участь у програмі максимально спрощена: без паперових документів, черг та тривалого очікування. Основні сервіси будуть доступні через застосунок «Дія».

Водночас громадяни, які не користуються застосунком «Дія», також зможуть скористатися програмою. Для цього необхідно оформити пластикову Дія.Картку в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Пройти обстеження можна буде у державних, комунальних і приватних медичних закладах незалежно від місця реєстрації пацієнта. Єдиною умовою є участь медзакладу в програмі «Скринінг здоров’я 40+». Перелік закладів-учасників найближчим часом оприлюднить Національна служба здоров’я України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ уряд охорона здоров'я Міністерство охорони здоров'я Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як зміняться черги спадкування та що будуть включати в спадщину за оновленим Цивільним кодексом: деталі законопроекту

Законопроект оновлює спадкове право, серед ключових нововведень  – перегляд черг спадкування, включення цифрових активів до спадщини та управління корпоративними правами  після смерті власника.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]