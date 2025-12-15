Скрининг здоровья 40+ с 1 января: как пройти обследование гражданам, которые не пользуются Дией

Граждане, которые не пользуются приложением Дия, также смогут воспользоваться программой — как.

Фото: ineo.od.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял постановление о запуске с 1 января программы «Скрининг здоровья 40+», которая предусматривает бесплатную проверку состояния здоровья граждан в возрасте от 40 лет. Программа направлена на раннее выявление заболеваний и профилактику серьезных проблем со здоровьем, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья.

В правительстве отмечают, что участие в программе максимально упрощено: без бумажных документов, очередей и длительного ожидания. Основные сервисы будут доступны через приложение «Дия».

В то же время граждане, которые не пользуются приложением «Дия», также смогут воспользоваться программой. Для этого необходимо оформить пластиковую «Дия.Карту» в одном из банков-партнеров и обратиться в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Пройти обследование можно будет в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях независимо от места регистрации пациента. Единственным условием является участие медучреждения в программе «Скрининг здоровья 40+». Перечень учреждений-участников в ближайшее время опубликует Национальная служба здоровья Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.