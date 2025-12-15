Уряд оновив розцінки на ремонтні роботи у програмі єВідновлення: суми компенсацій зростуть

Крім того, до переліку робіт додано нові позиції.

Кабінет Міністрів оновив розрахункову вартість ремонтних робіт у межах державної програми єВідновлення. Рішення має технічний характер та впливає на розмір компенсацій, які отримують громадяни за пошкоджене житло. Про це повідомила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, держава підвищила розцінки, за якими формується чек-лист пошкоджень, адже старі показники давно не відповідали ринковим цінам.

Уряд переглянув 65 видів робіт, а їхню середню вартість підвищено приблизно на 27,5%.

Зокрема, оновлені розцінки передбачають:

заміну металевих вхідних дверей — з 14 415 грн до 31 220 грн;

відновлення фасадів з утепленням — з 2 348 грн до 3 021 грн за квадратний метр;

локальний ремонт покрівлі — з 512 грн до 597 грн за квадратний метр.

Крім того, до переліку робіт додано нові позиції, серед яких відновлення інженерних мереж — каналізації, систем опалення, газопостачання та електропостачання.

З 5 січня комісії працюватимуть уже за оновленим розрахунком. Це означає, що суми компенсацій для людей зростатимуть, оскільки базуватимуться на більш реалістичному ціннику.

Водночас Шуляк зазначає, що граничні максимальні виплати у програмі залишаються без змін. Оновлено саме розрахункову вартість робіт, щоб відшкодування відповідало реальним витратам на ремонт.

