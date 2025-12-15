  1. В Україні

Уряд оновив розцінки на ремонтні роботи у програмі єВідновлення: суми компенсацій зростуть

13:06, 15 грудня 2025
Крім того, до переліку робіт додано нові позиції.
Уряд оновив розцінки на ремонтні роботи у програмі єВідновлення: суми компенсацій зростуть
Фото: vn.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів оновив розрахункову вартість ремонтних робіт у межах державної програми єВідновлення. Рішення має технічний характер та впливає на розмір компенсацій, які отримують громадяни за пошкоджене житло. Про це повідомила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, держава підвищила розцінки, за якими формується чек-лист пошкоджень, адже старі показники давно не відповідали ринковим цінам.

Уряд переглянув 65 видів робіт, а їхню середню вартість підвищено приблизно на 27,5%.

Зокрема, оновлені розцінки передбачають:

  • заміну металевих вхідних дверей — з 14 415 грн до 31 220 грн;
  • відновлення фасадів з утепленням — з 2 348 грн до 3 021 грн за квадратний метр;
  • локальний ремонт покрівлі — з 512 грн до 597 грн за квадратний метр.

Крім того, до переліку робіт додано нові позиції, серед яких відновлення інженерних мереж — каналізації, систем опалення, газопостачання та електропостачання.

З 5 січня комісії працюватимуть уже за оновленим розрахунком. Це означає, що суми компенсацій для людей зростатимуть, оскільки базуватимуться на більш реалістичному ціннику.

Водночас Шуляк зазначає, що граничні максимальні виплати у програмі залишаються без змін. Оновлено саме розрахункову вартість робіт, щоб відшкодування відповідало реальним витратам на ремонт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші уряд єВідновлення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як зміняться черги спадкування та що будуть включати в спадщину за оновленим Цивільним кодексом: деталі законопроекту

Законопроект оновлює спадкове право, серед ключових нововведень  – перегляд черг спадкування, включення цифрових активів до спадщини та управління корпоративними правами  після смерті власника.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]