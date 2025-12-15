  1. В Украине

Правительство обновило расценки на ремонтные работы в программе еВосстановление: суммы компенсаций возрастут

13:06, 15 декабря 2025
Кроме того, в перечень работ добавлены новые позиции.
Фото: vn.com.ua
Кабинет Министров обновил расчетную стоимость ремонтных работ в рамках государственной программы еВосстановление. Решение носит технический характер и влияет на размер компенсаций, которые получают граждане за поврежденное жилье. Об этом сообщила председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, государство повысило расценки, по которым формируется чек-лист повреждений, поскольку прежние показатели давно не соответствовали рыночным ценам.

Правительство пересмотрело 65 видов работ, а их средняя стоимость была увеличена примерно на 27,5%.

В частности, обновленные расценки предусматривают:

  • замену металлических входных дверей — с 14 415 грн до 31 220 грн;
  • восстановление фасадов с утеплением — с 2 348 грн до 3 021 грн за квадратный метр;
  • локальный ремонт кровли — с 512 грн до 597 грн за квадратный метр.

Кроме того, в перечень работ добавлены новые позиции, среди которых восстановление инженерных сетей — канализации, систем отопления, газоснабжения и электроснабжения.

С 5 января комиссии будут работать уже по обновленному расчету. Это означает, что суммы компенсаций для граждан будут расти, поскольку будут базироваться на более реалистичном ценнике.

В то же время Шуляк отметила, что предельные максимальные выплаты в программе остаются без изменений. Обновлена именно расчетная стоимость работ, чтобы возмещение соответствовало реальным расходам на ремонт.

деньги правительство єВідновлення

