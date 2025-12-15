Нові правила оскарження у сфері державної реєстрації — що зміниться з 1 січня 2026 року

Розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації буде здійснюватися Комісіями з розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації зазнав змін, які стали результатом впровадження нового законодавства – Закону України «Про адміністративну процедуру» – та спрямовані на підвищення прозорості та ефективності роботи адміністративних органів.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції звернуло увагу на ключові зміни, які набудуть чинності з 1 січня 2026 року:

Замість Колегій – Комісії. Розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації буде здійснюватися Комісіями з розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісії).

Скасування старого положення. Одночасно з набранням чинності Постановою № 1534, яка є правовою основою нововведень, втрачає чинність наказ Міністерства юстиції України від 9 січня 2020 року № 71/5, який регулював роботу Колегій.

Де будуть утворені Комісії?

Комісії утворюються як при Міністерстві юстиції, так і при його територіальних органах (тобто при Міжрегіональних управліннях).

Як буде регулюватися робота нових Комісій?

Порядок роботи Комісій при територіальних органах Міністерства юстиції, включаючи їх персональний склад, повинен бути затверджений відповідним Міжрегіональним управлінням.

Ці Положення мають бути розроблені на підставі Примірного положення про комісію з розгляду скарг, яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 420.

З огляду на необхідність забезпечення безперебійності адміністративної процедури, органи юстиції на місцях проводять підготовчі заходи для повної готовності до роботи за новими правилами.

Для суб’єктів державної реєстрації та заявників це означає:

З початку 2026 року всі скарги будуть розглядатися відповідно до нової процедури та новими органами – Комісіями.

«Зміни спрямовані на підвищення ефективності та законності адміністративних процедур відповідно до європейських стандартів», - додали у відомстві.

