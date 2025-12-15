Новые правила обжалования в сфере государственной регистрации — что изменится с 1 января 2026 года

Рассмотрение жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов и субъектов государственной регистрации будет осуществляться Комиссиями по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.

Порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации претерпел изменения, которые стали результатом внедрения нового законодательства — Закона Украины «Об административной процедуре» — и направлены на повышение прозрачности и эффективности работы административных органов.

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции обратило внимание на ключевые изменения, которые вступят в силу с 1 января 2026 года:

Вместо коллегий — комиссии. Рассмотрение жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов и субъектов государственной регистрации будет осуществляться Комиссиями по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации (далее — Комиссии).

Отмена старого положения. Одновременно с вступлением в силу Постановления № 1534, которая является правовой основой нововведений, утрачивает силу приказ Министерства юстиции Украины от 9 января 2020 года № 71/5, который регулировал работу коллегий.

Где будут образованы Комиссии?

Комиссии образуются как при Министерстве юстиции, так и при его территориальных органах (то есть при Межрегиональных управлениях).

Как будет регулироваться работа новых Комиссий?

Порядок работы Комиссий при территориальных органах Министерства юстиции, включая их персональный состав, должен быть утвержден соответствующим Межрегиональным управлением.

Эти положения должны быть разработаны на основании Типового положения о комиссии по рассмотрению жалоб, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 апреля 2023 года № 420.

Учитывая необходимость обеспечения бесперебойности административной процедуры, органы юстиции на местах проводят подготовительные мероприятия для полной готовности к работе по новым правилам.

Для субъектов государственной регистрации и заявителей это означает:

С начала 2026 года все жалобы будут рассматриваться в соответствии с новой процедурой и новыми органами — Комиссиями.

«Изменения направлены на повышение эффективности и законности административных процедур в соответствии с европейскими стандартами», — добавили в ведомстве.

