Росія вербує українців у соцмережах – у Нацполіції застерегли, хто в зоні ризику та про наслідки
Нацполіція застерігає, що ворожі спецслужби продовжують активно вербувати українців через соціальні мережі. Особливо уразливими є діти та підлітки 12-17 років, яких легко ввести в оману обіцянками «легкого заробітку» чи нереалістичних вигод. Підлітки проводять багато часу онлайн і не завжди усвідомлюють потенційні ризики.
Поліція нагадує, що диверсія є тяжким злочином, за який передбачене покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, а у разі тяжких наслідків — довічне ув’язнення (стаття 113 ККУ). Особи віком до 14 років можуть підлягати заходам виховного характеру, а батьки та законні представники — нести відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо дитини.
Як убезпечити дитину:
- Контроль і спостереження: слідкувати за тим, як дитина проводить час в інтернеті, цікавитися її новими знайомствами.
- Відкрите спілкування: підтримувати довірливі стосунки, цікавитися захопленнями та колом спілкування.
- Фінансова грамотність: пояснювати, що «легкі гроші» часто є обманом і можуть мати серйозні наслідки.
- Цифрова безпека: навчати обережності в соцмережах, розпізнавати фейки.
- Розпізнавання маніпуляцій: пояснювати поняття вербування та яка інформація є секретною.
- Правова обізнаність: розповідати про відповідальність за злочини, особливо в умовах воєнного стану.
Нацполіція наголошує: регулярна комунікація з дитиною та контроль онлайн-активності допомагають зменшити ризики і захистити підлітків від ворожого впливу.
