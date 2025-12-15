  1. В Україні

Росія вербує українців у соцмережах – у Нацполіції застерегли, хто в зоні ризику та про наслідки

12:12, 15 грудня 2025
Нацполіція попередила про небезпеку вербування українських підлітків онлайн.
Росія вербує українців у соцмережах – у Нацполіції застерегли, хто в зоні ризику та про наслідки
Нацполіція застерігає, що ворожі спецслужби продовжують активно вербувати українців через соціальні мережі. Особливо уразливими є діти та підлітки 12-17 років, яких легко ввести в оману обіцянками «легкого заробітку» чи нереалістичних вигод. Підлітки проводять багато часу онлайн і не завжди усвідомлюють потенційні ризики.

Поліція нагадує, що диверсія є тяжким злочином, за який передбачене покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, а у разі тяжких наслідків — довічне ув’язнення (стаття 113 ККУ). Особи віком до 14 років можуть підлягати заходам виховного характеру, а батьки та законні представники — нести відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо дитини.

Як убезпечити дитину:

  • Контроль і спостереження: слідкувати за тим, як дитина проводить час в інтернеті, цікавитися її новими знайомствами.
  • Відкрите спілкування: підтримувати довірливі стосунки, цікавитися захопленнями та колом спілкування.
  • Фінансова грамотність: пояснювати, що «легкі гроші» часто є обманом і можуть мати серйозні наслідки.
  • Цифрова безпека: навчати обережності в соцмережах, розпізнавати фейки.
  • Розпізнавання маніпуляцій: пояснювати поняття вербування та яка інформація є секретною.
  • Правова обізнаність: розповідати про відповідальність за злочини, особливо в умовах воєнного стану.

Нацполіція наголошує: регулярна комунікація з дитиною та контроль онлайн-активності допомагають зменшити ризики і захистити підлітків від ворожого впливу.

