  1. В Украине

Россия вербует украинцев в соцсетях – в Нацполиции предупредили, кто в зоне риска и о последствиях

12:12, 15 декабря 2025
Нацполиция предупредила об опасности вербовки украинских подростков онлайн.
Россия вербует украинцев в соцсетях – в Нацполиции предупредили, кто в зоне риска и о последствиях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нацполиция предупреждает, что вражеские спецслужбы продолжают активно вербовать украинцев через социальные сети. Особенно уязвимыми являются дети и подростки 12-17 лет, которых легко ввести в заблуждение обещаниями «легкого заработка» или нереалистичных выгод. Подростки проводят много времени онлайн и не всегда осознают потенциальные риски.

Полиция напоминает, что диверсия является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, а в случае тяжких последствий — пожизненное заключение (статья 113 УК). Лица в возрасте до 14 лет могут подлежать мерам воспитательного характера, а родители и законные представители — нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении ребенка.

Как обезопасить ребенка:

  • Контроль и наблюдение: следить за тем, как ребенок проводит время в интернете, интересоваться его новыми знакомствами.
  • Открытое общение: поддерживать доверительные отношения, интересоваться увлечениями и кругом общения.
  • Финансовая грамотность: объяснять, что «легкие деньги» часто являются обманом и могут иметь серьезные последствия.
  • Цифровая безопасность: учить осторожности в соцсетях, распознавать фейки.
  • Распознавание манипуляций: объяснять понятие вербовки и какая информация является секретной.
  • Правовая осведомленность: рассказывать об ответственности за преступления, особенно в условиях военного положения.

Нацполиция подчеркивает: регулярное общение с ребенком и контроль онлайн-активности помогают снизить риски и защитить подростков от враждебного влияния.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция россия дети преступление война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]