Россия вербует украинцев в соцсетях – в Нацполиции предупредили, кто в зоне риска и о последствиях

Нацполиция предупредила об опасности вербовки украинских подростков онлайн.

Нацполиция предупреждает, что вражеские спецслужбы продолжают активно вербовать украинцев через социальные сети. Особенно уязвимыми являются дети и подростки 12-17 лет, которых легко ввести в заблуждение обещаниями «легкого заработка» или нереалистичных выгод. Подростки проводят много времени онлайн и не всегда осознают потенциальные риски.

Полиция напоминает, что диверсия является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, а в случае тяжких последствий — пожизненное заключение (статья 113 УК). Лица в возрасте до 14 лет могут подлежать мерам воспитательного характера, а родители и законные представители — нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении ребенка.

Как обезопасить ребенка:

Контроль и наблюдение: следить за тем, как ребенок проводит время в интернете, интересоваться его новыми знакомствами.

Открытое общение: поддерживать доверительные отношения, интересоваться увлечениями и кругом общения.

Финансовая грамотность: объяснять, что «легкие деньги» часто являются обманом и могут иметь серьезные последствия.

Цифровая безопасность: учить осторожности в соцсетях, распознавать фейки.

Распознавание манипуляций: объяснять понятие вербовки и какая информация является секретной.

Правовая осведомленность: рассказывать об ответственности за преступления, особенно в условиях военного положения.

Нацполиция подчеркивает: регулярное общение с ребенком и контроль онлайн-активности помогают снизить риски и защитить подростков от враждебного влияния.

