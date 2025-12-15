Курс на єдиний реєстр: що означає урядовий план щодо припинення ЄДРПОУ для бізнесу

Усі деталі та можливі вимоги до суб’єктів господарювання, якщо вони будуть передбачені, будуть чітко врегульовано змінами до закону.

Кабінет Міністрів затвердив план заходів на 2026 рік, спрямований на оптимізацію процедури державної реєстрації юридичних осіб. Зокрема, ним визначено послідовність кроків, необхідних для врегулювання питань, пов’язаних із

майбутнім припиненням функціонування Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),

переходом до використання єдиного джерела реєстраційних даних – Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), який веде Міністерство юстиції.

Подвійна система як проблема

За даними Державної служби статистики України, ключовою проблемою нинішньої моделі є паралельне існування двох різних реєстрів юридичних осіб.

Голова Держстату Арсен Макарчук прямо вказує на неефективність такого підходу: державі доводиться підтримувати дві інфраструктури одночасно, що ускладнює обмін даними та процеси реєстрації. Перехід до єдиного реєстру має забезпечити цілісність та узгодженість даних, підвищити ефективність державних сервісів та скоротити час процедури реєстрації бізнесу.

Єдиний реєстр як інфраструктурна реформа

Затверджений урядом план узгоджує законодавчі, нормативні та технічні дії державних органів і формує основу для створення єдиної, інтегрованої інфраструктури даних про суб’єкти господарювання.

Інтеграція функцій у межах одного реєстру означатиме:

зменшення витрат часу та ресурсів як для бізнесу, так і для держави;

скасування необхідності отримання окремої довідки з ЄДРПОУ;

концентрацію реєстраційних процедур в одному цифровому середовищі;

підвищення зручності та ефективносні державних сервісів.

Що саме заплановано на 2026 рік

Протягом 2026 року центральні органи виконавчої влади мають виконати низку ключових завдань, серед яких:

підготовка змін до законодавства щодо ідентифікації юридичних осіб у межах ЄДР;

визначення строків і механізмів внесення до ЄДР повних реєстраційних відомостей про юридичних осіб;

розроблення рішень про припинення дії нормативних актів, що регулюють функціонування ЄДРПОУ;

врегулювання порядку передачі історичних даних ЄДРПОУ до Національного архівного фонду;

приведення чинних нормативно-правових актів у відповідність до єдиної моделі ведення реєстраційної інформації з метою недопущення дублювання даних у майбутньому.

Таким чином, ідеться не про негайне «відключення» ЄДРПОУ, а про поступову інституційну трансформацію.

Тобто, ухвалений Урядом план є підготовчим етапом до майбутнього припинення функціонування ЄДРПОУ.

Коли ЄДРПОУ припинить існування

Наразі реєстр продовжує працювати у звичайному режимі. Остаточна дата припинення його функціонування буде визначена одночасно з набранням чинності змінами до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Конкретних строків наразі не встановлено.

У Державна служба статистики наголосили: жодних дій від бізнесу не вимагається. Усі деталі та можливі вимоги до суб’єктів господарювання (якщо вони будуть передбачені) буде чітко врегульовано змінами до закону.

Згідно з урядовим планом, законопроєкт, який супроводжуватиме реформу, має визначити:

процедуру присвоєння ідентифікаційних номерів об’єктам ЄДР (крім ФОП);

строки включення до ЄДР юридичних осіб, зареєстрованих за старими процедурами;

правові наслідки для суб’єктів, відомості про яких не будуть включені до ЄДР.

Очікуваний ефект

В уряді кажуть, що реалізація плану заходів має створити нормативні й технічні передумови для переходу України до єдиної державної системи реєстраційних даних.

«Це стане важливим етапом цифрової трансформації, модернізації офіційної статистики та впровадження європейських стандартів управління публічними реєстрами.

Для бізнесу це означає більш передбачувану та прозору взаємодію з державою, а для держави – можливість розвивати ефективні цифрові сервіси, підвищувати якість офіційної інформації та усувати дублювання державних ІТ-систем», - вказали там.

