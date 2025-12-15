Курс на единый реестр: что означает правительственный план по прекращению ЕГРПОУ для бизнеса

Все детали и возможные требования к субъектам хозяйствования, если они будут предусмотрены, будут четко урегулированы изменениями в закон.

Кабинет Министров утвердил план мероприятий на 2026 год, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации юридических лиц. В частности, им определена последовательность шагов, необходимых для урегулирования вопросов, связанных с

будущим прекращением функционирования Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ),

переходом к использованию единого источника регистрационных данных – Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), который ведет Министерство юстиции.

Двойная система как проблема

По данным Государственной службы статистики Украины, ключевой проблемой нынешней модели является параллельное существование двух разных реестров юридических лиц.

Председатель Госстата Арсен Макарчук прямо указывает на неэффективность такого подхода: государству приходится поддерживать две инфраструктуры одновременно, что усложняет обмен данными и процессы регистрации. Переход к единому реестру должен обеспечить целостность и согласованность данных, повысить эффективность государственных сервисов и сократить время процедуры регистрации бизнеса.

Единый реестр как инфраструктурная реформа

Утвержденный правительством план согласовывает законодательные, нормативные и технические действия государственных органов и формирует основу для создания единой, интегрированной инфраструктуры данных о субъектах хозяйствования.

Интеграция функций в рамках одного реестра будет означать:

сокращение затрат времени и ресурсов как для бизнеса, так и для государства;

отмену необходимости получения отдельной справки из ЕГРПОУ;

концентрацию регистрационных процедур в одной цифровой среде;

повышение удобства и эффективности государственных сервисов.

Что именно запланировано на 2026 год

В течение 2026 года центральные органы исполнительной власти должны выполнить ряд ключевых задач, среди которых:

подготовка изменений в законодательство относительно идентификации юридических лиц в рамках ЕГР;

определение сроков и механизмов внесения в ЕГР полных регистрационных сведений о юридических лицах;

разработка решений о прекращении действия нормативных актов, регулирующих функционирование ЕГРПОУ;

урегулирование порядка передачи исторических данных ЕГРПОУ в Национальный архивный фонд;

приведение действующих нормативно-правовых актов в соответствие с единой моделью ведения регистрационной информации с целью недопущения дублирования данных в будущем.

Таким образом, речь идет не о немедленном «отключении» ЕГРПОУ, а о постепенной институциональной трансформации.

То есть, принятый Правительством план является подготовительным этапом к будущему прекращению функционирования ЕГРПОУ.

Когда ЕГРПОУ прекратит существование

В настоящее время реестр продолжает работать в обычном режиме. Окончательная дата прекращения его функционирования будет определена одновременно с вступлением в силу изменений в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований». Конкретные сроки в настоящее время не установлены.

В Государственной службе статистики подчеркнули: никаких действий от бизнеса не требуется. Все детали и возможные требования к субъектам хозяйствования (если они будут предусмотрены) будут четко урегулированы изменениями в закон.

Согласно правительственному плану, законопроект, который будет сопровождать реформу, должен определить:

процедуру присвоения идентификационных номеров объектам ЕГР (кроме ФЛП);

сроки включения в ЕГР юридических лиц, зарегистрированных по старым процедурам;

правовые последствия для субъектов, сведения о которых не будут включены в ЕГР.

Ожидаемый эффект

В правительстве говорят, что реализация плана мероприятий должна создать нормативные и технические предпосылки для перехода Украины к единой государственной системе регистрационных данных.

«Это станет важным этапом цифровой трансформации, модернизации официальной статистики и внедрения европейских стандартов управления публичными реестрами.

Для бизнеса это означает более предсказуемое и прозрачное взаимодействие с государством, а для государства – возможность развивать эффективные цифровые сервисы, повышать качество официальной информации и устранять дублирование государственных ИТ-систем», — указали там.

