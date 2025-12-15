У Лос-Анджелесі знайшли вбитими відомого режисера Роба Райнера та його дружину

Тіла Роба Райнера та його дружини виявили у їхньому будинку 14 грудня.

Фото: gettyimages

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Лос-Анджелесі знайдені мертвими американський актор і режисер Роб Райнер та його дружина Мішель Райнер. Поліція розслідує обставини смерті подружжя як можливе вбивство, пише CNN.

Тіла Роба Райнера та його дружини виявили у їхньому будинку 14 грудня. Родич приїхав до помешкання та знайшов двох людей без ознак життя, після чого на місце викликали екстрені служби.

«Ми не шукаємо жодних підозрюваних або будь-кого в іншому статусі на цьому етапі», – сказав заступник начальника Поліції Лос-Анджелеса Алан Гамільтон.

Він також зазначив, що слідчі очікують на отримання судового дозволу для проведення повноцінного огляду місця події.

«Ми маємо отримати ордер на обшук. Після цього проведемо повне розслідування всередині будинку, на його території та в прилеглому районі», – сказав Алан Гамільтон.

Поліція наразі офіційно не називає імен загиблих, зазначаючи, що остаточну інформацію оприлюднить коронер округу. Водночас журналісти ідентифікували загиблих як Роба Райнера та його дружину Мішель.

Речник родини підтвердив загибель подружжя та попросив про приватність.

«Ми з глибоким сумом повідомляємо про трагічну смерть Мішель і Роба Райнерів. Ми спустошені цією раптовою втратою і просимо поважати наше право на приватність у цей надзвичайно важкий час», – йдеться у заяві представника родини.

Джерела AP кажуть, що режисер і його дружина зазнали ножових поранень. Наразі триває допит члена їхньої сім’ї.

За даними журналу People, у вбивстві підозрюють сина Райнерів Ніка.

Райнер — відомий голлівудський режисер, який зняв такі стрічки, як «Принцеса-наречена», «Коли Гаррі зустрів Саллі» та «Це спинномозкова пункція». До того, як стати режисером, він і сам знімався в кіно, зокрема в комедії «Усі в родині».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.