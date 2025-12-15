  1. В Украине

В Лос-Анджелесе нашли убитыми известного режиссера Роба Райнера и его жену

10:18, 15 декабря 2025
Тела Роба Райнера и его жены были обнаружены в их доме 14 декабря.
В Лос-Анджелесе нашли убитыми известного режиссера Роба Райнера и его жену
Фото: gettyimages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лос-Анджелесе нашли мертвыми американского актера и режиссера Роба Райнера и его жену Мишель Райнер. Полиция расследует обстоятельства смерти супругов как возможное убийство, пишет CNN.

Тела Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме 14 декабря. Родственник приехал в жилище и нашел двух человек без признаков жизни, после чего на место были вызваны экстренные службы.

«Мы не ищем никаких подозреваемых или кого-либо в ином статусе на этом этапе», — сказал заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон.

Он также отметил, что следователи ожидают получения судебного разрешения для проведения полноценного осмотра места происшествия.

«Мы должны получить ордер на обыск. После этого проведем полное расследование внутри дома, на его территории и в прилегающем районе», — сказал Алан Гамильтон.

Полиция пока официально не называет имена погибших, отмечая, что окончательную информацию обнародует коронер округа. В то же время журналисты идентифицировали погибших как Роба Райнера и его жену Мишель.

Представитель семьи подтвердил гибель супругов и попросил о приватности.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров. Мы опустошены этой внезапной утратой и просим уважать наше право на приватность в это чрезвычайно тяжелое время», — говорится в заявлении представителя семьи.

Источники AP сообщают, что режиссер и его жена получили ножевые ранения. В настоящее время продолжается допрос члена их семьи.

По данным журнала People, в убийстве подозревают сына Райнеров Ника.

Райнер — известный голливудский режиссер, снявший такие фильмы, как «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли» и «Это — спинномозговая пункция». До того как стать режиссером, он также снимался в кино, в частности в комедии «Все в семье».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]