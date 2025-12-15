В Лос-Анджелесе нашли убитыми известного режиссера Роба Райнера и его жену

Тела Роба Райнера и его жены были обнаружены в их доме 14 декабря.

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лос-Анджелесе нашли мертвыми американского актера и режиссера Роба Райнера и его жену Мишель Райнер. Полиция расследует обстоятельства смерти супругов как возможное убийство, пишет CNN.

Тела Роба Райнера и его жены обнаружили в их доме 14 декабря. Родственник приехал в жилище и нашел двух человек без признаков жизни, после чего на место были вызваны экстренные службы.

«Мы не ищем никаких подозреваемых или кого-либо в ином статусе на этом этапе», — сказал заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон.

Он также отметил, что следователи ожидают получения судебного разрешения для проведения полноценного осмотра места происшествия.

«Мы должны получить ордер на обыск. После этого проведем полное расследование внутри дома, на его территории и в прилегающем районе», — сказал Алан Гамильтон.

Полиция пока официально не называет имена погибших, отмечая, что окончательную информацию обнародует коронер округа. В то же время журналисты идентифицировали погибших как Роба Райнера и его жену Мишель.

Представитель семьи подтвердил гибель супругов и попросил о приватности.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров. Мы опустошены этой внезапной утратой и просим уважать наше право на приватность в это чрезвычайно тяжелое время», — говорится в заявлении представителя семьи.

Источники AP сообщают, что режиссер и его жена получили ножевые ранения. В настоящее время продолжается допрос члена их семьи.

По данным журнала People, в убийстве подозревают сына Райнеров Ника.

Райнер — известный голливудский режиссер, снявший такие фильмы, как «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли» и «Это — спинномозговая пункция». До того как стать режиссером, он также снимался в кино, в частности в комедии «Все в семье».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.