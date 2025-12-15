  1. В Україні

Розпочався відбір до Наглядової ради НАК «Нафтогаз України»

10:01, 15 грудня 2025
Кандидати на посади зможуть подавати документи до 18:00 11 січня 2026 року.
Фото: ua.depositphotos.com
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про старт відбір до Наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

«Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств сьогодні протягом засідання затвердив вимоги до кандидатів на посаду незалежних членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та оголошує відбір на чотири вакансії», - заявили у відомстві.

Окрім Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, до комітету входять представники Міністерства фінансів, міжнародні наглядачі з боку Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), а також Посолка ЄС в Україні та Бізнес-омбудсмен України.

«Ми продовжуємо оновлювати склад наглядових рад енергетичних підприємств. Сьогодні маємо рішення про відбір на чотири посади до наглядової ради «Нафтогазу» - підприємства, яке  є одним з найбільш критичних для нашої країни», – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Конкурсний відбір оголошено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2025 р. № 1265.

Відбір проводиться в рамках виконання плану (Розпорядження Уряду №1258), спрямованого на оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Кандидати на посаду зможуть подавати документи до 18:00 (за київським часом) 11 січня 2026 року українською та англійською мовами на електронну адресу: [email protected].

Раніше Кабмін затвердив план повного оновлення наглядових рад.

