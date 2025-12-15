Начался отбор в Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины»

Кандидаты на должности смогут подавать документы до 18:00 11 января 2026 года.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщило о старте отбора в Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины».

«Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий сегодня в ходе заседания утвердил требования к кандидатам на должность независимых членов Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и объявляет отбор на четыре вакансии», — заявили в ведомстве.

Помимо Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, в комитет входят представители Министерства финансов, международные наблюдатели со стороны Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации (IFC), а также Посол ЕС в Украине и Бизнес-омбудсмен Украины.

«Мы продолжаем обновлять состав наблюдательных советов энергетических предприятий. Сегодня имеем решение об отборе на четыре должности в наблюдательный совет „Нафтогаза“ — предприятия, которое является одним из наиболее критических для нашей страны», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Конкурсный отбор объявлен в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 ноября 2025 г. № 1265.

Отбор проводится в рамках выполнения плана (распоряжение правительства №1258), направленного на обновление состава наблюдательных советов и исполнительных органов предприятий топливно-энергетического комплекса.

Кандидаты на должности смогут подавать документы до 18:00 (по киевскому времени) 11 января 2026 года на украинском и английском языках на электронный адрес: [email protected].

Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.

