Перезагрузка энергосектора: Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов

12:24, 17 ноября 2025
Правительство утвердило план полного обновления наблюдательных советов и менеджмента энергетических госпредприятий — Юлия Свириденко.
Правительство продолжает полную перезагрузку энергетического сектора. На заседании Кабинета Министров утвержден план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

Ключевая цель реформы — формирование нового профессионального менеджмента.

Какие компании обновят руководящие органы

План действий предусматривает:

  1. НАЭК «Энергоатом» — формирование нового состава наблюдательного совета.
  2. НАК «Нафтогаз» — конкурсный отбор членов наблюдательного совета, формирование исполнительных органов Группы («Укргазвыдобування», «Укрнафта», «Газораспределительные сети Украины»).
  3. «Укргидроэнерго» — назначение государственного представителя в наблюдательный совет и проведение конкурса на главу исполнительного органа.
  4. Оператор ГТС Украины — обновление государственного представителя в наблюдательном совете и завершение конкурса на главу исполнительного органа.
  5. НЭК «Укрэнерго» — обновление государственного представителя в наблюдательном совете.
  6. ПАО «Центрэнерго», ЭКУ, Распределительные и Региональные электрические сети, Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование новых наблюдательных советов.
  7. «Гарантированный покупатель» — трансформация в акционерное общество и создание нового наблюдательного совета.
  8. Обновление уставов, положений о наблюдательных советах и принципов их формирования — в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятиями.

Первоочередная задача

По словам Свириденко, на этой неделе правительство должно утвердить новый состав наблюдательного совета «Энергоатома».

Кто будет координировать выполнение

Координация всей работы возложена на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Премьер-министр подчеркнула, что о прогрессе правительство будет отчитываться регулярно.

