Перезавантаження енергосектору: Кабмін затвердив план повного оновлення наглядових рад

12:24, 17 листопада 2025
Уряд затвердив план повного оновлення наглядових рад та менеджменту енергетичних держкомпаній — Юлія Свириденко.
Уряд продовжує повне перезавантаження енергетичного сектору. На засіданні Кабінету Міністрів затверджено план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Ключова мета реформи — формування нового професійного менеджменту.

Які компанії оновлять керівні органи

План дій передбачає:

  1. НАЕК «Енергоатом» — формування нового складу наглядової ради.
  2. НАК «Нафтогаз» — конкурсний добір членів наглядової ради, формування виконавчих органів Групи («Укргазвидобування», «Укрнафта», «Газорозподільчі мережі України»).
  3. «Укргідроенерго» — призначення державного представника до наглядової ради та проведення конкурсу на голову виконавчого органу.
  4. Оператор ГТС України — оновлення державного представника у наглядовій раді та завершення конкурсу на голову виконавчого органу.
  5. НЕК «Укренерго» — оновлення державного представника у наглядовій раді.
  6. ПАТ «Центренерго», ЕКУ, Розподільчі та Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нових наглядових рад.
  7. «Гарантований покупець» — трансформація в акціонерне товариство та створення нової наглядової ради.
  8. Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їх формування — відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами.

Першочергове завдання

За словами Свириденко, цього тижня уряд має затвердити новий склад наглядової ради «Енергоатому».

Хто координуватиме виконання

Координація всієї роботи покладена на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Прем’єр-міністр наголосила, що про прогрес уряд звітуватиме регулярно.

Кабінет Міністрів України енергетика Юлія Свириденко

