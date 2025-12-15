В Україні запроваджують новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне оповіщення

ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про запровадження по всій країні нового підходу до оголошення повітряних тривог — порайонного оповіщення.

За її словами, Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з Повітряними силами ЗСУ та обласними військовими адміністраціями впровадили систему поділу територій на райони, що дозволяє диференціювати сигнали тривоги залежно від реальної загрози. Новий механізм діє в усіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей.

Як зазначила Свириденко, порайонне оповіщення дає змогу скоротити тривалість повітряних тривог у громадах, де в конкретний момент немає небезпеки. Такий підхід, за її словами, давно очікували бізнес і місцева влада, оскільки це дозволяє підприємствам працювати без зайвих простоїв і зменшувати економічні втрати.

На першому етапі систему протестували у 13 регіонах, після чого її масштабували на всю країну.

Найбільший ефект зафіксували в Дніпропетровській області, де окремі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області тривалість тривог скоротилася приблизно на 50 днів, у Харківській — більш ніж на місяць у низці громад.

Прем’єр-міністр також звернула увагу, що передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер займає 8–15 секунд замість кількох хвилин, що підвищує швидкість реагування.

