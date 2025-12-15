  1. В Украине

В Украине внедряют новый подход к объявлению воздушных тревог — порайонное оповещение

12:48, 15 декабря 2025
ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.
В Украине внедряют новый подход к объявлению воздушных тревог — порайонное оповещение
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о внедрении по всей стране нового подхода к объявлению воздушных тревог — порайонного оповещения.

По ее словам, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с Воздушными силами ВСУ и областными военными администрациями внедрили систему разделения территорий на районы, что позволяет дифференцировать сигналы тревоги в зависимости от реальной угрозы. Новый механизм действует во всех регионах Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Как отметила Свириденко, порайонное оповещение позволяет сократить продолжительность воздушных тревог в общинах, где в конкретный момент нет опасности. Такой подход, по ее словам, давно ожидали бизнес и местные власти, поскольку это позволяет предприятиям работать без лишних простоев и снижать экономические потери.

На первом этапе систему протестировали в 13 регионах, после чего ее масштабировали на всю страну.

Наибольший эффект зафиксирован в Днепропетровской области, где отдельные общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области продолжительность тревог сократилась примерно на 50 дней, в Харьковской — более чем на месяц в ряде общин.

Премьер-министр также обратила внимание, что передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь занимает 8–15 секунд вместо нескольких минут, что повышает скорость реагирования.

правительство война воздушная тревога

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

