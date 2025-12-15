«Це не кінцева мета Путіна»: Кая Каллас застерегла від здачі Донбасу Росії

Кая Каллас підкреслила, якщо росіяни отримають Донбас, «то фортеця впаде, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну».

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Україна зараз ближча до миру, аніж будь-коли, водночас застерегла від ризикованого, на її думку, кроку в напрямку можливої угоди. Про це вона сказала 15 грудня, пише «Радіо Свобода».

«Донбас – це не кінцева мета Путіна. Якщо вони отримають Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. Якщо Україна піде (з Донбасу – ред.), то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні засвоювати її уроки… Для сталого миру не повинно бути жодного умиротворення агресора», – наголосила Каллас.

Коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, Кая Каллас із закордонних справ сказала, що «це не можуть бути папери чи обіцянки».

«Це мають бути реальні війська й можливості, щоб Україна могла захистити себе… Як я вже казала, за останні сто років Росія напала щонайменше на дев’ятнадцять країн, на деякі навіть по три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію, тому РФ не потрібні жодні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні всім іншим», – підкреслила дипломатка.

Посадовиця назвала цей тиждень «дуже важливим» у вирішенні питання щодо фінансування України, й наголосила, що на столі є «кілька варіантів».

«Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо. У нас ще є кілька днів», – зазначила Каллас.

