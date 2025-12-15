«Это не конечная цель Путина»: Кая Каллас предостерегла от сдачи Донбасса России

Кая Каллас подчеркнула, что если россияне получат Донбасс, «то крепость падет, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину».

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо, одновременно предостерегая от, по ее мнению, рискованного шага в направлении возможного соглашения. Об этом она сказала 15 декабря, пишет «Радио Свобода».

«Донбасс — это не конечная цель Путина. Если они получат Донбасс, то крепость падет, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. Если Украина уйдет (с Донбасса — ред.), то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны усваивать ее уроки… Для устойчивого мира не должно быть никакого умиротворения агрессора», — подчеркнула Каллас.

Комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины, Кая Каллас, отвечающая за иностранные дела, сказала, что «это не могут быть бумаги или обещания».

«Это должны быть реальные войска и возможности, чтобы Украина могла защитить себя… Как я уже говорила, за последние сто лет Россия нападала как минимум на девятнадцать стран, на некоторые даже по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию, поэтому РФ не нужны никакие гарантии безопасности. Гарантии безопасности нужны всем остальным», — подчеркнула дипломат.

Чиновница назвала эту неделю «очень важной» в решении вопроса финансирования Украины и отметила, что на столе есть «несколько вариантов».

«Наиболее надежным вариантом является репарационный заем, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли цели, и это становится все сложнее, но мы работаем. У нас еще есть несколько дней», — отметила Каллас.

