«На должности главы ГСА нужен лидер и реформатор» – Высший совет правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик 29 августа рассказал, каким должен быть новый председатель Государственной судебной администрации.

«Судебная власть нуждается в профессиональных, сильных и добропорядочных менеджерах – тех, кто имеет опыт и готов действовать. Мы ищем не просто руководителя, мы ищем лидера и человека, способного как планировать на годы вперед, так и воплощать изменения уже сейчас», - сообщил Григорий Усик.

В более широкой перспективе победитель конкурсного отбора на должность председателя ГСА должен «обеспечить стабильную и эффективную работу Судебной администрации».

«Конкурсный отбор будет соревнованием идей, опыта и характеров. Это шанс выбрать того, кто не боится вызовов и может вести за собой», – добавил Григорий Усик.

Как отметил председатель Совета правосудия, новый руководитель ГСА будет иметь возможность провести реформы в системе ГСА.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 августа Высший совет правосудия возобновил конкурсный отбор на должность главы Государственной судебной администрации.

Документы можно подать до 8 сентября.

Конкурсный отбор предусматривает не только собеседования, но и экзамен, а также проверку «управленческих навыков» и «лидерского потенциала» кандидатов.

Документы по состоянию на 29 августа подали 17 кандидатов, среди них – и. о. председателя ГСА Максим Пампура и четыре начальника территориальных управлений ГСА.

Автор: Вячеслав Хрипун

