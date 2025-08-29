«На посаді голови ДСА потрібен лідер та реформатор» – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя розповіли, яким повинен бути новий очільник Державної судової адміністрації.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик 29 серпня розповів, яким повинен бути новий голова Державної судової адміністрації.

«Судова влада потребує професійних, сильних та доброчесних менеджерів – тих, хто має досвід та готовий діяти. Ми шукаємо не просто керівника, ми шукаємо лідера та людину, яка здатна як планувати на роки вперед, так і втілювати зміни вже зараз», - повідомив Григорій Усик.

У більш широкій перспективі переможець конкурсного добору на посаду голови ДСА повинен «забезпечити стабільну та ефективну роботу Судової адміністрації».

«Конкурсний добір буде змаганням ідей, досвіду та характерів. Це шанс обрати того, хто не боїться викликів та здатний вести за собою», – додав Григорій Усик.

Як зазначив голова Ради правосуддя, новий керівник ДСА буде мати можливість провести реформи в системі ДСА.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 серпня Вища рада правосуддя відновила конкурсний відбір на посаду голови Державної судової адміністрації.

Документи можна подати по 8 вересня.

Конкурсний відбір передбачає не тільки співбесіди, але й іспит, а також перевірку «управлінських навиків» та «лідерського потенціалу» кандидатів.

Документи станом на 29 серпня подали 17 кандидатів, серед них – в. о. голови ДСА Максим Пампура та четверо начальників територіальних управлінь ДСА.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.