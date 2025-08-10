Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації відновлено

Документи для участі у відборі можна подати з 8 серпня по 8 вересня.

Вища рада правосуддя 7 серпня 2025 року відновила конкурсний добір на посаду голови Державної судової адміністрації, який розпочався ще у 2024 році.

На відміну від запропонованої у 2024 році «спрощеної» моделі проведення конкурсу, наразі Рада правосуддя все ж вирішила провести повноцінний конкурс – не тільки із співбесідою, але й з іспитом, перевіркою «управлінських навиків» та «лідерського потенціалу» кандидатів.

Строк подання документів для нових кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсному відборі – з 8 серпня по 8 вересня.

Нагадаємо, що про проведення конкурсного добору на посаду голови ДСА, Вища рада правосуддя оголосила ще 18 січня 2024 року.

Документи для участі у доборі тоді подали 15 кандидатів, з яких допуск до конкурсу отримали 11 кандидатів, четверо з яких є представниками Державної судової адміністрації.

Втім, конкурсний відбір протягом 2024 року так і не відбувся – як розповідала «Судово-юридична газета», голова ВРП Григорій Усик тоді повідомив, що представники міжнародних проектів технічної допомоги почали вимагати для себе переважаючого голосу під час визначення рейтингу кандидатів на посаду голови ДСА, тобто фактично представники проектів хотіли отримати можливість впливати на визначення переможця добору.

Лише у травні 2025 року, після тривалої перерви, відбулася нова зустріч членів Вищої ради правосуддя з представниками проектів іноземної технічної допомоги, під час якої було досягнуте принципове рішення про відновлення конкурсного відбору на посаду голови ДСА.

При цьому представники проектів технічної допомоги наполягали, щоб конкурсний відбір був повноцінним – з тестуванням на знання норм права та навіть перевіркою когнітивних здібностей кандидатів.

Вища рада правосуддя 5 серпня також повідомила, що допомагати ВРП у відборі голови ДСА будуть міжнародні експерти.

Нагадаємо, що у Державної судової адміністрації з 2023 року відсутній постійний керівник. В. о. голови ДСА є колишній заступник голови ДСА Максим Пампура.

