Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

Источник фото: Высший совет правосудия

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 7 августа 2025 года возобновил конкурсный отбор на должность председателя Государственной судебной администрации, который начался еще в 2024 году.

В отличие от предложенной в 2024 году «упрощенной» модели проведения конкурса, теперь Совет правосудия все же решил провести полноценный конкурс – не только с собеседованием, но и с экзаменом, проверкой «управленческих навыков» и «лидерского потенциала» кандидатов.

Срок подачи документов для новых кандидатов, желающих принять участие в конкурсном отборе – с 8 августа по 8 сентября.

Напомним, что о проведении конкурсного отбора на должность главы ГСА Высший совет правосудия объявил еще 18 января 2024 года.

Документы для участия в отборе подали 15 кандидатов, из которых допуск к конкурсу получили 11 кандидатов, четверо из которых являются представителями Государственной судебной администрации.

Впрочем, конкурсный отбор в течение 2024 года так и не состоялся – как рассказывала «Судебно-юридическая газета», председатель ВСП Григорий Усик тогда сообщил, что представители международных проектов технической помощи потребовали для себя преобладающего голоса при определении рейтинга кандидатов на должность главы ГСА, то есть фактически представители проектов хотели получить возможность влиять на определение победителя отбора.

Только в мае 2025 года, после длительного перерыва, состоялась новая встреча членов Высшего совета правосудия с представителями проектов иностранной технической помощи, в ходе которой было достигнуто принципиальное решение о возобновлении конкурсного отбора на должность главы ГСА.

При этом представители проектов технической помощи настаивали на том, чтобы конкурсный отбор был полноценным – с тестированием на знание норм права и даже с проверкой когнитивных способностей кандидатов.

Высший совет правосудия 5 августа также сообщил, что помогать ВСП в отборе председателя ГСА будут международные эксперты.

Напомним, что у Государственной судебной администрации с 2023 года отсутствует постоянный руководитель. И. о. главы ГСА является бывший заместитель председателя ГСА Максим Пампура.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.