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Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

18:03, 5 серпня 2025
Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.
Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів
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У Вищій раді правосуддя повідомили, що до кінця 2025 року нарешті завершиться конкурсний відбір на посаду голови Державної судової адміністрації.

Як повідомив голова Ради правосуддя Григорій Усик, конкурс на посаду голови ДСА заплановано на IV квартал 2025 року.

До складу конкурсної комісії, яка буде здійснювати відбір голови ДСА, увійдуть міжнародні експерти.

Як зазначив голова Ради правосуддя, конкурсний відбір не буде формальним, а буде включати як перевірку доброчесності, так і перевірку професіональних здібностей кандидатів.

Нагадаємо, що конкурс на посаду голови ДСА є одним із найбільш тривалих конкурсів в історії судової влади України.

Відбір на посаду тимчасового голови ДСА (на час дії воєнного стану) Вища рада правосуддя оголосила ще 18 січня 2024 року.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», ще влітку 2024 року стало відомо, що відбір на посаду голови ДСА фактично блокується проектами іноземної технічної допомоги, представників яких запросили для допомоги Робочий групі з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА.

Як повідомив тоді голова ВРП Григорій Усик, представники міжнародних проектів почали вимагати для себе переважаючого голосу під час визначення рейтингу кандидатів на посаду голови ДСА, тобто фактично представники проектів хотіли отримати можливість впливати на визначення переможця добору.

В’ячеслав Хрипун

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ДСА

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