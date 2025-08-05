Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

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В Высшем совете правосудия сообщили, что к концу 2025 года наконец завершится конкурсный отбор на должность главы Государственной судебной администрации.

Как сообщил председатель Совета правосудия Григорий Усик, конкурс на должность главы ГСА запланирован на IV квартал 2025 года.

В состав конкурсной комиссии, которая будет осуществлять отбор главы ГСА, войдут международные эксперты.

Как отметил председатель Совета правосудия, конкурсный отбор не будет формальным, а будет включать как проверку добропорядочности, так и проверку профессиональных способностей кандидатов.

Напомним, что конкурс на должность главы ГСА является одним из самых продолжительных конкурсов в истории судебной власти Украины.

Отбор на должность временного главы ГСА (на время действия военного положения) Высший совет правосудия объявил еще 18 января 2024 года.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», летом 2024 года стало известно, что отбор на должность главы ГСА фактически блокируется проектами иностранной технической помощи, представителей которых пригласили для помощи Рабочей группе по вопросу отбора кандидатов на должность главы ГСА.

Как сообщил тогда председатель ВСП Григорий Усик, представители международных проектов потребовали для себя преобладающего голоса во время определения рейтинга кандидатов на должность главы ГСА, то есть фактически представители проектов хотели получить возможность влиять на определение победителя отбора.

Автор: Вячеслав Хрипун

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