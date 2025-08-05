Суд запретил вырубку Мархалевского леса под военное кладбище

Шестой апелляционный админсуд признал незаконным выделение земли под военное кладбище возле Мархалевки.

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Шестой апелляционный административный суд признал незаконным выделение земельного участка под создание Мемориального военного кладбища возле села Мархалевка в Киевской области. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ).

Суд оставил в силе решение первой инстанции — Киевского окружного административного суда — которым было отменено распоряжение Киевской областной военной администрации №275 от 14 марта 2024 года. Этим документом земельный участок передавался в постоянное пользование Государственному учреждению «Национальное военное мемориальное кладбище» с изменением целевого назначения.

В соответствии с решением суда, земля возвращается в распоряжение Боярской лесной опытной станции, а её целевое назначение вновь определено как лесной фонд. Решение уже вступило в силу.

В КЭКЦ выразили надежду, что новое правительство во главе с Юлией Свириденко даст Минветеранов поручение найти новое законное и достойное место для военного кладбища.

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