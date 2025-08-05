Суд заборонив рубати Мархалівський ліс під військове кладовище

Шостий апеляційний адмінсуд визнав незаконним виділення землі під військовий кладовище біля Мархалівки.

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Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконним виділення земельної ділянки під створення Меморіального військового кладовища поблизу села Мархалівка на Київщині. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ).

Суд залишив у силі рішення першої інстанції — Київського окружного адміністративного суду — яким було скасовано розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року. Цим документом земельну ділянку передавали в постійне користування Державній установі «Національне військове меморіальне кладовище» зі зміною цільового призначення.

Відповідно до рішення суду, земля повертається у розпорядження Боярської лісової дослідної станції, а її цільове призначення знову визначене як лісовий фонд. Рішення вже набрало чинності.

У КЕКЦ висловили сподівання, що новий уряд на чолі з Юлією Свириденко надасть Мінветеранів доручення знайти нове законне місце та гідне місце під військовий цвинтар.

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