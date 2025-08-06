Депутати пропонують створити Лігу стримування деструктивної діяльності в кіберпросторі

Вищим органом управління Ліги пропонується визначити з’їзд фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки, на якому зокрема затверджувати положення про членські внески, встановлення розміру членських внесків та інших платежів членів Ліги.

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Група народних депутатів на чолі з членом комітету нацбезпеки Олександром Федієнком зареєструвала законопроект 13592, яким пропонується заснувати Лігу стримування деструктивної діяльності в кіберпросторі. Її наділять статусом самоврядної професійної організації, що об’єднує фахівців з реагування на інциденти кібербезпеки та здійснює професійне самоврядування з метою участі таких фахівців у заходах зі стримування деструктивної діяльності в кіберпросторі, протидії збройній агресії проти України в кіберпросторі, виявлення вразливостей, протидії, запобігання, виявлення, нейтралізації та відновлення після інцидентів кібербезпеки та кібератак.

Участь Ліги та фахівців з реагування визначається як форма реалізації державно-приватного партнерства.

Вищим органом управління Ліги пропонується визначити з’їзд фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки України. З’їзди фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки України можуть бути черговими, повторними та позачерговими. Чергові з’їзди фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки України проводяться до 1 листопада кожного року.

До виключної компетенції з’їзду фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки України належать такі питання:

делегування фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки до Ради Ліги та дострокового припинення їхніх повноважень;

затвердження Статуту Ліги, Положення про Раду Ліги, Положення про Комітет з контролю якості фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки України, Положення про Секретаріат Ліги, Положення про порядок складання кошторису Ліги, Порядку скликання та проведення з’їзду, Регламенту з’їзду;

затвердження Положення про членські внески, встановлення розміру членських внесків та інших платежів членів Ліги, необхідних для забезпечення виконання Лігою повноважень, передбачених цим Законом;

схвалення звітів голови Ліги та членів Ради Ліги;

схвалення звіту про виконання кошторису Ліги тощо.

Голова Ліги обирається членами Ліги на з’їзді фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих фахівців з реагування на інциденти з кібербезпеки України і стажем діяльності не менше п’яти років.

Як зазначають ініціатори законопроекту, метою є створення нормативної основи для впровадження комплексних заходів із забезпечення кібербезпеки в умовах зростаючої малопрогнозованості кіберінцидентів, що завдають значної шкоди інформаційно-телекомунікаційним системам, економіці та національній безпеці. З огляду на обмежені ресурси держави, ефективне реагування на кіберзагрози потребує системного залучення потенціалу приватного сектору та громадянського суспільства.

На думку депутатів, масштабні кібератаки на критичну інфраструктуру вимагають залучення висококваліфікованих спеціалістів, зокрема й поза межами державного сектору.

Автор: Наталя Мамченко

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