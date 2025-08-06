Депутаты предлагают создать Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве

Высшим органом управления Лиги предлагается определить съезд специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности, на котором, в частности, утверждать положение о членских взносах, установление размера членских взносов и других платежей членов Лиги.

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Группа народных депутатов во главе с членом комитета нацбезопасности Александром Федиенко зарегистрировала законопроект 13592, которым предлагается учредить Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве. Ее наделят статусом самоуправляемой профессиональной организации, которая объединяет специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности и осуществляет профессиональное самоуправление с целью участия таких специалистов в мероприятиях по сдерживанию деструктивной деятельности в киберпространстве, противодействию вооруженной агрессии против Украины в киберпространстве, выявлению уязвимостей, противодействию, предотвращению, выявлению, нейтрализации и восстановлению после инцидентов кибербезопасности и кибератак.

Участие Лиги и специалистов по реагированию определяется как форма реализации государственно-частного партнерства.

Высшим органом управления Лиги предлагается определить съезд специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины. Съезды специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины могут быть очередными, повторными и внеочередными. Очередные съезды специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины проводятся до 1 ноября каждого года.

К исключительной компетенции съезда специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины относятся следующие вопросы:

делегирование специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности в Совет Лиги и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение Устава Лиги, Положения о Совете Лиги, Положения о Комитете по контролю качества специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины, Положения о Секретариате Лиги, Положения о порядке составления сметы Лиги, Порядка созыва и проведения съезда, Регламента съезда;

утверждение Положения о членских взносах, установление размера членских взносов и других платежей членов Лиги, необходимых для обеспечения выполнения Лигой полномочий, предусмотренных этим Законом;

одобрение отчетов главы Лиги и членов Совета Лиги;

одобрение отчета о выполнении сметы Лиги и т. д.

Глава Лиги избирается членами Лиги на съезде специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины тайным голосованием из числа высококвалифицированных специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины и стажем деятельности не менее пяти лет.

Как отмечают инициаторы законопроекта, целью является создание нормативной основы для внедрения комплексных мер по обеспечению кибербезопасности в условиях растущей малопрогнозируемости киберинцидентов, которые наносят значительный ущерб информационно-телекоммуникационным системам, экономике и национальной безопасности. Учитывая ограниченные ресурсы государства, эффективное реагирование на киберугрозы требует системного привлечения потенциала частного сектора и гражданского общества.

По мнению депутатов, масштабные кибератаки на критическую инфраструктуру требуют привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе и за пределами государственного сектора.

Автор: Наталя Мамченко

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