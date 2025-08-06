Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты предлагают создать Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве

08:15, 6 августа 2025
Высшим органом управления Лиги предлагается определить съезд специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности, на котором, в частности, утверждать положение о членских взносах, установление размера членских взносов и других платежей членов Лиги.
Депутаты предлагают создать Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа народных депутатов во главе с членом комитета нацбезопасности Александром Федиенко зарегистрировала законопроект 13592, которым предлагается учредить Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве. Ее наделят статусом самоуправляемой профессиональной организации, которая объединяет специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности и осуществляет профессиональное самоуправление с целью участия таких специалистов в мероприятиях по сдерживанию деструктивной деятельности в киберпространстве, противодействию вооруженной агрессии против Украины в киберпространстве, выявлению уязвимостей, противодействию, предотвращению, выявлению, нейтрализации и восстановлению после инцидентов кибербезопасности и кибератак.

Участие Лиги и специалистов по реагированию определяется как форма реализации государственно-частного партнерства.

Высшим органом управления Лиги предлагается определить съезд специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины. Съезды специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины могут быть очередными, повторными и внеочередными. Очередные съезды специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины проводятся до 1 ноября каждого года.

К исключительной компетенции съезда специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины относятся следующие вопросы:

  • делегирование специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности в Совет Лиги и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение Устава Лиги, Положения о Совете Лиги, Положения о Комитете по контролю качества специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины, Положения о Секретариате Лиги, Положения о порядке составления сметы Лиги, Порядка созыва и проведения съезда, Регламента съезда;
  • утверждение Положения о членских взносах, установление размера членских взносов и других платежей членов Лиги, необходимых для обеспечения выполнения Лигой полномочий, предусмотренных этим Законом;
  • одобрение отчетов главы Лиги и членов Совета Лиги;
  • одобрение отчета о выполнении сметы Лиги и т. д.

Глава Лиги избирается членами Лиги на съезде специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины тайным голосованием из числа высококвалифицированных специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности Украины и стажем деятельности не менее пяти лет.

Как отмечают инициаторы законопроекта, целью является создание нормативной основы для внедрения комплексных мер по обеспечению кибербезопасности в условиях растущей малопрогнозируемости киберинцидентов, которые наносят значительный ущерб информационно-телекоммуникационным системам, экономике и национальной безопасности. Учитывая ограниченные ресурсы государства, эффективное реагирование на киберугрозы требует системного привлечения потенциала частного сектора и гражданского общества.

По мнению депутатов, масштабные кибератаки на критическую инфраструктуру требуют привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе и за пределами государственного сектора.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект хакер киберпреступность киберзащита

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проверку добросовестности работников БЭБ проведут аттестационные комиссии с отобранными международными партнерами экспертами

После назначения Александра Цывинского работников Бюро экономической безопасности ждет процедура переаттестации, которую проведут аттестационные комиссии при участии представителей международных партнеров.

Самостоятельно ли члены ВККС выставляли баллы за практические работы кандидатов в апелляционные суды, и где был Андрей Пасечник – рассмотрение дел в Верховном Суде должно дать ответы

Доступ к системе ВККС, в которой выставлялись оценки конкурсантам за практическое задание, невозможен вне здания Комиссии, но из материалов судебных дел следует, что во время проверки работ Андрей Пасечник находился на лечении в «Феофании», а на проверку каждой работы тратилось несколько минут.

Впереди – переаттестация сотрудников БЭБ и фактический перезапуск Бюро — Анастасия Радина о назначении Цывинского

Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина призвала не расслабляться после назначения Александра Цывинского директором БЭБ.

Кабмин назначил Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности

Правительство наконец назначило Александра Цывинского директором БЭБ.

Стрелял ночью и попал в коридор дома – Верховный Суд подтвердил приговор мужчине за хулиганство

Верховный Суд оставил в силе приговор мужчине, который ночью устроил стрельбу во время действия военного положения, указав, что хулиганские действия в большинстве своем лишены какой-либо необходимости и нередко возникают из желания лица показать свое якобы превосходство.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси