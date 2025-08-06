Во Львовской области будут судить злоумышленника, который переправлял мужчин в Польшу

Во Львовской области будут судить злоумышленника, которого обвиняют в незаконной переправке военнообязанных через границу. Об этом сообщает областная прокуратура.
Установлено, что 25-летний житель Дрогобыча способствовал двум мужчинам в незаконном пересечении границы с Польшей вне пунктов пропуска.
Фигурант предоставил «клиентам» инструкции относительно порядка действий при переходе на территорию соседнего государства, а также организовал их размещение в отеле и доставку к месту пересечения в Самборском районе.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.
За совершенное обвиняемому грозит наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.