Во Львовской области будут судить злоумышленника, который переправлял мужчин в Польшу

25-летний мужчина будет судим за организацию незаконной переправки военнообязанных через границу в Польшу вне пунктов пропуска.

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Во Львовской области будут судить злоумышленника, которого обвиняют в незаконной переправке военнообязанных через границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 25-летний житель Дрогобыча способствовал двум мужчинам в незаконном пересечении границы с Польшей вне пунктов пропуска.

Фигурант предоставил «клиентам» инструкции относительно порядка действий при переходе на территорию соседнего государства, а также организовал их размещение в отеле и доставку к месту пересечения в Самборском районе.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

За совершенное обвиняемому грозит наказание — лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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